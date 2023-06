Plaatsverboden voor vier onruststokers in Oostendse uitgaansbuurt

Na aanhoudende klachten van overlast in de buurt van de Christina- en Langestraat, vaardigt de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) een plaatsverbod uit tegen vier personen.

Sinds begin juni waren er verschillende feiten waarbij jongeren overlast veroorzaakten in de buurt van beide centrumstraten. Het ging over herhaaldelijke feiten, waarbij passanten en klanten van horecazaken werden lastiggevallen. Zo is er sprake van spuwen naar voorbijgangers en verbale agressie, en gooiden ze onder meer waterballonnen uit een naburige parkeertoren naar beneden.

Tegen vier personen start de politie nu een procedure van plaatsverbod op. “Zo’n plaatsverbod komt er niet na één voorval, maar na herhaaldelijke vaststellingen. Alles zit vervat in een lijvig dossier”, benadrukt korpschef Philip Caestecker. “Het viertal mag een maand lang niet in het centrum komen op straffe van bestuurlijke opsluiting en een GAS-boete. Ook de wijk Hazegras, fuiven, evenementen en strandbars zijn dan verboden terrein. De maatregel kan nog twee keer telkens met één maand worden verlengd.”

Burgemeester bekrachtigt

Burgemeester Bart Tommelein bekrachtigt de plaatsverboden. “We zetten al lang in op veilig en aangenaam uitgaan in de stad. We laten het plezier en de positieve vibe in de uitgaansbuurt niet vergallen door een paar onruststokers. We hadden al gewaarschuwd dat we niet zouden aarzelen om veelplegers een plaatsverbod op te leggen. We voegen de daad bij het woord.”