Plaatsje gevonden voor doof keeshondje Zara (10) na noodkreet baasje Conny: “Blij? Vooral al veel moeten huilen”

Conny Manssens uit Menen heeft een nieuwe stek gevonden voor haar dove hondje Zara. Ze had het gedumpte keeshondje tegen de regels in geadopteerd en zou daarom uit haar huis kunnen worden gezet. Na haar oproep vond ze een koppel dat Zara een warm nest wil bieden.

Een noodkreet was het. “Wie wil Zara een warm nest bezorgen?”, vroeg Conny Manssens uit Menen aan iedereen die het kon horen. Ze had het keeshondje zo’n negen maanden geleden in huis genomen. Tegen de regels, want van de woonmaatschappij Impuls die het appartement aan haar verhuurt, mocht ze haar twee 17-jarige maltezers houden, maar mocht ze geen nieuwe dieren meer in huis nemen.

Uit nood

Dat deed ze toch. Noodgedwongen, want Zara, een tienjarige dove keeshond, werd bij haar gedumpt door een vroegere buur. Ze kon het niet over haar hart krijgen om het beestje aan haar lot over te laten. Maar dat zorgde ervoor dat ze uit haar huis zou kunnen worden gezet. Daarom was ze op zoek naar een nieuwe thuis. “Want een spuitje geven? Dat zou ik nooit willen.”

Haar noodkreet viel niet in dovemansoren. Amper enkele dagen later vond Conny een koppel bereid om Zara in huis te nemen. “Ze zochten al een tijdje naar een geschikte hond. Toen ze mijn verhaal hoorden, namen ze contact op”, vertelt ze. “Of ik nu blij ben? Ik heb vooral al veel moeten huilen doordat ik afscheid moest nemen. Maar de nieuwe baasjes beloofden nog vaak te zullen langskomen.”

Heel wat reacties

Haar oproep via onze krant had heel wat mensen bereikt. “De reacties waren er in overvloed. Helaas ook niet allemaal positief. Ik kreeg zelfs enkele dreigtelefoons. Ze zegden me dat ik beschaamd moest zijn, maar ik kan er uiteindelijk zelf niks aan doen.” (JD)