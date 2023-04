Plaatsgebrek voor zijn postzegels, munten en puzzels: Luc heeft in tien jaar tijd een beetje te veel verzameld

Luc Denys uit de Kapoenstraat 22 in Zarren is een gepassioneerd verzamelaar van munten, postzegels, paardenkopjes en puzzels. Maar wegens plaatsgebrek – zijn verzamelwoede kende geen grenzen – doet hij een deel van zijn puzzels, munten en postzegels van de hand.

“Mijn verzamellust begon pas een tiental jaren geleden, met het verzamelen van unieke, zeldzame postzegels van over de hele wereld”, vertelt Luc. “Ik verzamel dat niet alleen voor de verzamelwaarde, maar vooral omdat postzegels wondermooi zijn en je er veel uit kunt leren. En zo begon ik later ook munten te verzamelen, en paardenkopjes.”

Zo bezit hij onder andere een buitengewone collectie postzegels over Elvis Presley, de in 1977 gestorven King of Rock-’n’-roll. Ook heeft hij een mooie verzameling postzegels over de vogels van de Lage Landen, maar ook de collectie uit de reeks Crown Collection Maxima van Engeland, zowel ongestempeld als gestempeld.

Lucs muntcollectie bevat onder andere de uitgiftereeks van de herdenkingsmunt van het WK voetbal in 2022 in Qatar, de Olympische Spelen van 2020 in Tokio en de Olympische Winterspelen in Peking.

En sinds een drietal jaar is Luc ook een fervent puzzelaar geworden. Zo kleurt een ingekaderde puzzel van 4.000 stukjes een muur in zijn eetplaats en heeft hij er in totaal ruim dertig volledig afgewerkt, de ene al groter dan de andere.

Gerda’s vingerhoedjes

De gepensioneerde bouwvakker koestert voorts nog altijd de porseleinen vingerhoedjes die zijn levenspartner Gerda Deman verzamelde; zij overleed in 2019. “Gerda heeft zo’n 1.730 verschillende porseleinen vingerhoedjes bijeen weten te garen. Een indrukwekkende collectie, die ik voor geen geld ter wereld kwijt wil.”

En over geld gesproken: Luc wil eigenlijk geen bedrag op zijn verzamelingen kleven, “maar als ik alles van de hand zou doen, zou ik toch een mooie auto kunnen kopen, denk ik.”

“Plaatsgebrek noodzaakt mij echter wel een deel van mijn collectie munten en postzegels van de hand te doen. Daarnaast wil ik ook wat meer tijd vrijmaken voor mezelf en enkele andere hobby’s. Wie interesse heeft, kan mij bellen voor een afspraak, op het nummer 0474 33 73 82.”

(Eric Vanhooren)