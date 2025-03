Plaatselijke buurtinformatienetwerk nodigt politierechter Peter D’Hondt uit in Jabbeke

BIN Jabbeke, het plaatselijke buurtinformatienetwerk, werd in 2004 opgericht als antwoord op de toen heersende onveiligheid. Naast een uitgebreid netwerk, houdt het BIN ook de vinger aan de pols. Ditmaal komt politierechter Peter D’Hondt spreken.

Coördinator Noël Van Daele was van meet af aan betrokken bij het buurtinformatienetwerk. “Het BIN Jabbeke werd opgericht door de toenmalige burgemeester Roland Verleye, na overleg met de korpschef van de politiezone Kouter Mortier. Hun opvolgers (burgemeester Frank Casteleyn Frank en korpschef Kristiaan Depovere) hielden en houden deze samenwerking tussen gemeente, politie en burger tot op heden gestand”, vat Noël de geschiedenis van het BIN samen.

Momenteel zijn er in het BIN 161 vaste leden. “Daarnaast hebben we ruim 730 volgers op onze facebookgroep, die krijgen dus ook regelmatig preventieve boodschappen mee. Met BIN Jabbeke werken we de laatste tijd ook meer en meer samen met BIN Gistel. De stuurgroep bestaat uit Joeri Verschaeve Joeri, onze secretaris, medewerker Marc Blieck Marc en ikzelf.”

Traditie

Elk jaar heeft BIN Jabbeke een boeiende spreker te gast. Vorig jaar kwam Alain Remue van de cel vermiste personen praten over zijn vakgebied. Nu is politierechter Peter D’hondt uit Dendermonde te gast. De man is bekend voor zijn harde aanpak van recidivisten-verkeersovertreders en kwam al enkele keren in de media met straffe uitspraken over justitie. “Op 11 maart komt Peter D’Hondt een voordracht geven over zijn ervaringen als politierechter in Dendermonde”, vult Joeri Verschaeve aan. “Peter D’Hondt heeft door zijn jarenlange ervaring een reputatie opgebouwd van streng maar rechtvaardig. Het is in elk geval boeiend om zijn mening over justitie te beluisteren.”

(PA)