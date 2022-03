Plaats voor 54 Oekraïense vluchtelingen in Bikers Loft Groenedijk in Oudenburg

Vanaf 1 april kunnen 54 Oekraïense vluchtelingen terecht voor opvang in de voormalige Bikers Loft in de Groenendijkstraat. “Het gebouw biedt zeer veel potentieel, maar staat al enkele jaren leeg. Het heeft dus een grondige opknapbeurt nodig. Omdat de tijd dringt, doen we een warme oproep naar vrijwilligers”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

“Nadat de oorlog in Oekraïne op 24 februari losbarstte, gaf onze stad meteen gehoor aan de oproep van de federale regering om onze inwoners aan te sporen vluchtelingen op te vangen”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. “Maar liefst 20 Oudenburgse gezinnen lieten weten een plaats te hebben voor deze Oekraïeners op de vlucht. De eerste mensen zijn ondertussen al aangekomen in Oudenburg.”

Waardevolle oplossing

“Ondertussen kwam ook de vraag vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen toe om in collectieve opvang te voorzien”, legt burgemeester Anthony Dumarey uit.

We zoeken nog heel wat vrijwilligers om het gebouw mee te helpen inrichten

“Op korte termijn hebben we een zeer waardevolle oplossing kunnen uitwerken. We sloten een huurovereenkomst af met de eigenaar van het hotel in de Groenendijkstraat. In het gebouw, te midden van het polderlandschap, kunnen maximaal 54 vluchtelingen tijdelijk verblijven in 25 verschillende kamers. Er is een grote, professionele keuken beschikbaar en in het voormalige horecagedeelte zal er voldoende ruimte zijn voor begeleiding vanuit ons team Welzijn.”

Warm welkom

“Oudenburg is een stad voor iedereen, we zullen er dan ook alles aan doen om deze mensen op de vlucht een veilige thuis te geven en hen alle kansen te bieden tijdens hun verblijf hier”, aldus schepen van Gelijke Kansen Tahira Malik.

“Er staat ons nog veel werk te wachten om het voormalige hotel om te vormen tot een warme thuis voor vluchtelingen. Extra handen zijn dan ook meer dan welkom om het gebouw opnieuw proper te maken, bedden te installeren, kamers in te richten,… Na aankomst van de vluchtelingen zal er ook hulp nodig zijn met het invullen van hun administratie, de weg wijzen in Oudenburg, begeleiden naar de winkel. We willen hen hier zeker en vast warm verwelkomen, zodat ze zich hier toch wat thuis kunnen voelen”, besluit burgemeester Anthony Dumarey.

Op dinsdag 22 maart organiseert de stad om 19 uur ook een infomoment in cc Ipso Facto voor inwoners die overwegen Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daar zullen ze uitleg krijgen over de juridische en administratieve stappen die nodig zijn. Ook wordt een oproep gedaan naar wie de taal van Oekraïne machtig is om als tolk te fungeren.