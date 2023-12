PK veldrijden komt dinsdag naar Beernem

Dinsdag, op tweede kerstdag, vinden in Beernem de provinciale veldritkampioenschappen voor de jeugd en nevencategorieën plaats.

Wielercomité Beernem gaat al een heel eind mee. Zelf is Ignace Gernaey sinds 1973 bij de club aangesloten. “Toen bestond onze cross al, maar wel nog geen B-wedstrijd. In 1974 en 1978 organiseerden we op Driekoningen zelfs het BK voor profs (telkens gewonnen door Roger De Vlaeminck, red.). Pas in een later stadium, toen de financiën het niet meer toelieten om voor profs te organiseren, zijn we naar de andere categorieën overgestapt.”

Het is niet de eerste keer dat Gernaey en zijn manschappen de West-Vlaamse titelstrijd naar Beernem halen. “Cycling Vlaanderen had moeilijkheden om een club te vinden die het PK wilde organiseren. Men heeft ons aangesproken en we hebben toegezegd. Maandag zijn we het parcours beginnen uit te zetten met een groep van vijf mensen. Zoiets kost een paar dagen werk, maar tegen woensdag wilden we alles afgewerkt hebben, aangezien de jongere categorieën, nieuwelingen en junioren dus, op woensdagnamiddag traditiegetrouw het parcours komen verkennen.”

Wielercomité Beernem kan bogen op heel wat ervaring. “Niet alleen voor wedstrijden in het veld, maar ook op de weg. Jaarlijks organiseren we zo’n zeven, acht koersen. Zelf ben ik voorzitter, maar dat is een grote naam voor iemand die een team van vijf man aanstuurt, met allemaal mensen die intussen weten wat er moet gebeuren. Ik ben zo’n beetje de coördinator van het gebeuren.”

Tot slot: welk type parcours mogen de crossers in Beernem verwachten? “Een behoorlijk technische omloop. Met dank aan Natuurpunt mogen we de kanaaloevers aan de jachthaven gebruiken, net als het gemeentelijk domein Kleuterweelde. De hellingen aan de kanaaloevers zijn best pittig en het vergt wel wat technische vaardigheden. Bij ons kunnen vooral de jonge gastjes veel bijleren. De vele regen van de voorbije maanden heeft dan weer weinig invloed op ons parcours. Voor de modder moeten de crossers niet naar Beernem afzakken.” (TVB)