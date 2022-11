Pittemse Toneelvereniging Loridanskring kiest niet voor pure dijenkletser: “Opvoering met dubbele bodem”

Toneelvereniging De Loridanskring breekt met het nieuwe toneelstuk ‘De EuroMilions Winnaar’ met de traditie van echte dijenkletsers. Het nieuwe stuk brengt weliswaar heel wat humor, maar heeft ook een ernstige ondertoon en een diepere boodschap.

Wie de toneelstukken van de Pittemse toneelvereniging De Loridanskring de voorbije jaren gaan bekijken is, weet dat het gezelschap een traditie van dijenkletsers heeft, waarbij de toeschouwers zich tranen kunnen lachen.

“We hebben het dit keer toch over een iets andere boeg gegooid met de tragikomedie ‘De EuroMilions Winnaar’, een recent stuk van de hand van Nine Van Haute”, vertelt voorzitter Gaspard Vandewalle.

“Het spreekt voor zich dat het stuk ook nu weer heel wat grappige momenten telt waarbij je kan schaterlachen. Er zit echter ook een dubbele bodem en een diepere boodschap in, waarbij de toeschouwers eens zullen stilstaan en het voorhoofd zullen fronsen. Ik denk dat er dan ook af en toe eens stille momenten zullen vallen in de zaal.”

Juul en de aasgieren

“De centrale figuur in het stuk is Juul Van Den Broeck (met een ‘n’), die jaren geleden bij een verkeersongeval het meisje verloor waarmee hij wilde trouwen. Daardoor bleef hij zijn hele leven vrijgezel. Met de steun van zijn dokter slijt de terminaal zieke oude man zijn dagen eenzaam in zijn vervallen fermetje. Op een dag staat de gescheiden buurvrouw Germaine Pelkmans voor zijn deur. Zij heeft vernomen dat Juul de jackpot van EuroMillions heeft gewonnen en komt op zijn centjes af. Binnen de kortste keren verspreidt het nieuws zich als een lopend vuurtje. Plots verandert alles voor Juul. De mensen die jarenlang met een boog om hem heen liepen zwermen als aasgieren over zijn erf in de hoop een deel van de koek te kunnen binnenhalen. Juul probeert nog te vertellen dat het om een misverstand gaat, maar verblind door hebzucht en afgunst sloven de buren zich uit om in het gevlei van de ouderling te komen. Er wordt extra op de kippen van Juul gelet, zijn huisje wordt opgeruimd, hij wordt verwend door schoonheidsspecialiste Vera, tante nonneke vraagt aan Juul haar kloostergemeenschap niet te vergeten en zelfs de begrafenisondernemer denkt een graantje te kunnen meepikken. Student Stef en zijn vriendin Marleen kloppen ook aan bij Juul om Stefs studies te kunnen financieren, maar zijn wel de enigen die eerlijk zijn. Na zes maanden roept Juul de hele gemeenschap samen voor een verrassingsfeest waarop iedereen met een gepast symbolisch cadeau het deksel op de neus krijgt.”

Vriendschappelijk

“We zijn blij dat we, na de coronaperikelen, weer zoals van oudsher kunnen spelen en hebben er goede hoop op dat het publiek weer vlot de weg naar ons toneelstuk zal vinden. Onder de leiding van de Tieltse regisseur Fernand Coremans, die in het verleden al het stuk ‘Hartelijk Gecondoleerd’ voor ons regisseerde, is onze gemotiveerde ploeg weer volop aan het repeteren om tijdens de voorstellingen het beste van zichzelf te geven. Onze groep spelers is een echte en hechte groep vrienden, waarbij er een mooie verdeling is van ‘oude rotten’ en nieuwelingen.”

“Zo speelt Marianne Bruneel al 33 jaar toneel bij ons, is Michiel Coudenys aan zijn tweede stuk bezig en is Melissa Callewaert er voor de eerste maal bij. Het vriendschappelijke en de goede sfeer zijn overigens de belangrijkste drijfveren binnen onze vereniging en zijn naar mijn mening ook de basis van ons succes en de reden waarom we volgend jaar ons 120-jarig bestaan mogen vieren. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om weer zeven maal een ‘full house’ te krijgen.”

De EuroMillions Winnaar wordt opgevoerd in cc Het Buurthuis in de Marelstraat in Egem op vrijdag 18 en 25 november om 20 uur, op zaterdagen 19 en 26 november en zaterdag 3 december eveneens om 20 uur en op zondagen 20 november en 4 december, telkens om 16 uur. Kaarten kosten 9 euro en kunnen besteld worden via de website www.loridans.be.