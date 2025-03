Pittemse fanfare krijgt 25.000 euro subsidie voor nieuwe kostuums: “Huidige uniforms zijn 30 jaar oud en tot op de draad versleten”

Koninklijke fanfare Eendracht & Kunstijver uit Pittem kan rekenen op een eenmalige gemeentelijke subsidie van 25.000 euro voor de aankoop van nieuwe outfits. Geen overbodige luxe, want dat bedrag dekt slechts een deel van de totale kostprijs van 70.000 euro. “Onze huidige uniformen zijn dertig jaar oud en tot op de draad versleten.”

De huidige uniformen van de fanfare, met het kenmerkende bordeaux en zwart, dateren uit 1994. “Dertig jaar is een hoge leeftijd voor een uniform”, aldus secretaris Joris Defour. “Ze zijn tot op de draad versleten. Stof bijbestellen en blijven herstellen kost handenvol geld, maar de kost voor nieuwe kostuums alleen dragen kunnen we niet. Dus zijn we net als in 1994 gaan aankloppen bij de gemeente. Toen kregen we twee keer 100.000 Belgische frank subsidie, maar toen koste één kostuum nog 10.000 Belgische frank. Vandaag zijn de prijzen verviervoudigd. Het bedrag dat nu vrijgemaakt wordt, komt relatief gesproken ongeveer overeen met de steun van toen en we zijn de gemeente daar vanzelfsprekend dankbaar voor. We beseffen dat dit een aanzienlijke investering is, maar laat ons misschien stellen dat wat een kunstgrasveld voor een plaatselijke voetbalploeg is (sinds vorig jaar ligt er een kunstgrasveld in Pittem, red.), deze uniformen zijn voor een plaatselijk muziekkorps.”

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) leek die mening te delen. “De fanfare zorgt toch voor een zekere uitstraling en is een van de uithangborden van de gemeente Pittem, dus we stellen voor om tussen te komen in de kosten.” Daarop werd de eenmalige subsidie maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Renzo Callant van oppositiepartij NPE merkte op dat de fanfare ook vragende partij was voor een nieuw tapijt in hun repetitielokaal, waarop de meerderheid reageerde dat die kwestie nog bekeken werd.

Kas spijzen

“Het kamerbrede tapijt in ons lokaal is inderdaad ook compleet versleten, maar de uniformen zijn voor ons de prioriteit”, reageert Joris Defour. “We hebben zestig nieuwe kostuums nodig, die op maat gemaakt worden en afhankelijk van de uitvoering 1.000 à 1.300 euro per stuk kosten, goed voor een totale kost van minstens 70.000 euro. “We hebben een spaarpotje en ook de opbrengst van 160 jaar fanfare vorig jaar hebben we aan de kant gezet. Tegelijk kunnen we ook rekenen op 1.500 steun van coöperatieve cera en ook de opbrengst van ons lenteconcert op 19 april zal naar de kostuums gaan. Over andere bronnen van inkomsten om de kas wat te spijzen, denken we nog na.”

Niet klaar tegen Zotte Maandag

Hoe de nieuwe uniformen eruit zullen zien en voor welke kleuren gekozen werd, kan Joris nog niet zeggen. “Er zijn zo’n zes ontwerpen gemaakt, maar een definitieve keuze is er nog niet. En sowieso gaan we die keuze eerst toelichten aan onze leden. Begin dit jaar hadden we nog gehoopt dat ze af zouden zijn tegen Zotte Maandag, maar dat gaan we niet halen. Inclusief opmeten mag je toch op zowat zes maanden rekenen, dus de voorstelling zal pas voor na de zomer zijn.” (SV)