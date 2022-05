Pittem organiseert korte ketenmarkt met lentedrink op zondag 15 mei

Het gemeentebestuur van Pittem zag begin dit jaar de nieuwjaarsdrink op 1 januari voor de tweede keer op rij in het water vallen door de toen geldende coronamaatregelen. Als vervanging organiseert de gemeente een lentedrink op zondag 15 mei van 11 tot 13 uur.

Die dag wordt meteen om 10 uur ook het startschot gegeven van de Week van de Korte Keten met een Korte Ketenmarkt op de site van het Ontmoetingsruimte Eikeldreef. Inwoners van Pittem en Egem kunnen er een voorraad lokale producten aanschaffen én genieten van een gratis drankje aangeboden door het gemeentebestuur.

De korte keten leeft sinds 2019 in gemeente Pittem. Bij die manier van verkopen is er een rechtstreekse band tussen de producent en consument. “In een landbouwgemeente als Pittem is er een uitgebreid streekeigen aanbod per seizoen en kunnen we de voedselketen ingrijpend verkorten. Door rechtstreeks aan te kopen bij onze hoevewinkels of aan de verschillende automaten in de buurt van boerderijen haal je verse producten in huis én steun je de lokale economie,” zegt Chris Marreel, schepen van land- en tuinbouw.

Duurzame organisatie

De korte ketenmarkt en lentedrink wordt zo duurzaam mogelijk georganiseerd. “We gebruiken herbruikbare bekers en roepen onze inwoners op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen en zelf een draagtas voor boodschappen mee te brengen,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van milieu en lokale economie. Er zijn twee fietsparkings voorzien: aan de Eikeldreef zelf (ingang naar de markt en drink via Schoolstraatje) en aan de zijkant van het gemeentehuis (ingang naar de markt en drink via Doelstraat). De Doelstraat wordt op zondag 15 mei afgesloten voor autoverkeer.

Korte keten fietslus

In 2020 kon de succesvolle korte ketenmarkt door de coronacrisis niet doorgaan. In het kader van ‘West-Vlaanderen Zomert’ werd daarom op initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met tien handelaars een korte keten fietslus uitgestippeld. “De route van 30 km brengt je langs alle korte ketenhandelaars in Pittem en Egem en vergroot het persoonlijk contact met de lokale producenten. We zien dat de mensen de producten die recht van het veld komen naar waarde schatten en dat ze een eerlijk product tegen een eerlijke prijs belangrijk vinden”, zegt schepen Chris Marreel.

Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen de uitgestippelde route nog steeds volgen. Het aanbod is divers: van vers hoevevlees, zuivel, aardbeien tot aardappelen. Het gemeentebestuur liet publiciteitsborden maken om de zichtbaarheid van de korte keten in Pittem en Egem te vergroten.

Je vindt de fietsroute op de gemeentelijke website of je kan de QR-code inscannen die op de korte keten publiciteitsborden staat.