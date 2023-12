Pittem blijft een onafhankelijke koers varen: “Eigenheid behouden”

Wanneer we op zoek gaan naar het nieuwsfeit dat het voorbije jaar de gemeente sterk beroerd heeft, dan komen we haast automatisch uit bij de afgesprongen fusieplannen van de gemeente met Tielt en Meulebeke. Ook nu nog staat burgemeester Denis Fraeyman achter de genomen beslissing.

Begin dit jaar gonsde het in Tielt, Meulebeke en Pittem van de geruchten dat de drie zouden fusioneren en dat er zelfs al concrete plannen waren. Tijdens de gemeenteraad van maart vond oppositiepartij NPE dan ook dat het tijd was om de burgemeester het vuur aan de schenen te leggen en tekst en uitleg te vragen omtrent eventuele gesprekken tussen de drie burgemeesters en de vermeende concrete plannen. Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf meteen aan dat hier niets van aan was. “Er zijn op dit moment nog geen concrete gesprekken tussen de burgemeesters. Wij wachten eerst de resultaten van onze eigen lopende bestuurskrachtanalyse af en zullen nadien ook nog de externe analyse van de andere gemeenten bekijken. We staan bestuursmatig vrij sterk en de nood om met anderen samen te gaan is dus zeker niet groot”, liet hij weten.

Door de strot geduwd?

Naarmate de weken en maanden voorbij gingen, werd duidelijk dat er meer aan de hand was en dat er inmiddels concrete gesprekken waren tussen de drie buren. Tijdens de gemeenteraad van 5 juni was het dan ook opnieuw prijs en wilde de oppositie antwoord op de vraag of Pittem niet het slachtoffer ging worden van de investeringsdrang van Tielt en Meulebeke. Ze was ook bezorgd dat de fusie de bewoners gewoon door de strot gingen geduwd worden en dat we dus een scenario zoals in Wingene en Ruiselede gingen krijgen, een idee dat onder de Pittem- en Egemnaren ook steeds grotere vormen aannam. “Het klopt inderdaad dat de andere twee gemeenten grote investeringen plannen, maar ik kan u garanderen dat Pittem daar niet het slachtoffer zal van worden”, zei burgemeester Fraeyman hierover. “Onder andere de bouw van onze nieuwe sporthal zal een bepalende factor zijn bij de besprekingen en wanneer dit niet kan gegarandeerd worden zal het een njet worden.”

Inmiddels was ook de bestuurskrachtanalyse afgewerkt en werd deze tijdens twee infosessies op 14 juni aan de burgers voorgesteld. Uit de vele gestelde vragen bleek dat heel wat Pittemnaren twijfelachtig stonden tegenover een fusie, zelfs als dit financieel en organisatorisch veel voordelen zou opleveren. Vooral de vrees om het eigen karakter te verliezen kwam bij velen naar boven. Opmerkelijk tijdens de uiteenzettingen was dat ook burgemeester Fraeyman aangaf nog met twijfels te zitten. “Het zal een kwestie zijn van het hoofd tegen het hart af te wegen”, gaf hij aan. Inmiddels tikte de klok ongenadig verder, want op 3 juli moest een principiële beslissing genomen worden.

Definitief ‘neen’

En toen was er 19 juni. In een persbericht liet de burgemeester weten dat Pittem definitief afzag van een fusie met Tielt en Meulebeke. Datgene waar een groot deel van de Pittem- en Egemnaren voor gevreesd hadden was dus plotsklaps van de baan. We zijn inmiddels enkele maanden later en dus vroegen we de burgemeester of hij nog steeds achter de beslissing staat. “Jazeker, ik ben nog steeds van mening dat het de juiste beslissing was, al was dit misschien wel één van de moeilijkste uit mijn leven. Ondanks de ongetwijfeld vele financiële en bestuursmatige voordelen, besloten we toch onze eigen weg te blijven gaan. Uit de bestuurskrachtanalyse bleek immers dat we een financieel gezonde gemeente zijn, die aan de toekomstige uitdagingen zeker het hoofd zal kunnen bieden. We beschikken over een groep gemotiveerde mensen binnen de gemeente en dankzij de recente aanwerving van diverse jonge medewerkers worden we elke dag sterker. Bij de genomen beslissing speelde uiteraard ook het emotionele een rol. Zowel wijzelf als de inwoners moesten zich bij de beslissing goed voelen en daar wrong nu net het schoentje. Tot op de dag van vandaag krijg ik bij elke gelegenheid te horen dat de mensen tevreden zijn dat we niet in de fusie gestapt zijn, wat ons nog meer sterkt in de genomen beslissing. De bruggen met Tielt en Meulebeke zijn echter zeker niet opgeblazen. Gelukkig, want we zullen in de toekomst ongetwijfeld nog heel wat moeten samenwerken.” (Jan Goossens)