Pitch organiseert ‘Dating in the dark’: “Eerst elkaar leren kennen, pas daarna valt het doek”

Kenneth Soete (37) van karaokebar Pitch in Heule en psychologe/seksuologe Marie Vanackere (28) organiseren voor een tweede keer Dating in the dark op 10 mei. Zes mannen en zes vrouwen tussen de 30 en 40 jaar leren elkaar eerst kennen in het donker zonder elkaar te zien, pas daarna valt het doek. “Met speeddaten in het donker willen we inzetten op een meer betekenisvolle connectie.”

Het concept van deze datingavond kwam tijdens de podcast van Pitch ‘Otomaat’ waar Marie te gast was. Marie en Kenneth botsten op het speeddate-idee en kort daarop werd een eerste testavond van ‘Dating in the dark’ gelanceerd. Wie zich inschrijft, moet een persoonlijke vragenlijst invullen. Daaruit worden zes vrouwen en zes mannen geselecteerd.

Matchkaart

“Zij komen de avond zelf via een aparte ingang binnen in de lounge, gescheiden door een zwart doek in het midden. Ik geef hen enkele tips en conversatiestarters. Dan volgen twaalf rondes waarbij een koppel in een aparte booth tegenover elkaar zit in het donker en krijgen ze zeven minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Daarna gaat iedereen terug naar de lounge en na het invullen van de matchkaart valt het doek”, legt Marie uit. Na een kort spel waarbij de deelnemers moeten raden wie dat wie is, worden de naamkaartjes uitgedeeld en volgt nog een hapje en een drankje.

Vragenlijst

“Er is al een connectiepunt dankzij het speeddaten zonder af te gaan op het eerste gezicht of uiterlijk en dat is uiteindelijk het idee achter dit concept. Vorige editie is een groepje zelfs blijven plakken tot 1.30 uur ’s nachts op een weekdag”, vult Kenneth aan.

Iedereen kan zich inschrijven. Wie uiteindelijk geselecteerd wordt, betaalt een inschrijving van 35 euro. “De vorige keer hadden we een 100-tal inschrijvingen. Wie de selectie niet haalt, vragen we of we hun vragenlijst mogen bijhouden voor een volgende editie. Daarbovenop willen we het concept nog verder uitbreiden naar bijvoorbeeld 50-plussers of niet-heteroseksuele voorkeuren.”