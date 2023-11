Pionier Herman Ponette: “Grote vraagtekens bij toekomst onderwaterbevallingen in Oostende”

Gynaecoloog op rust Herman Ponette (83) kijkt met een bang hart naar de toekomst van de onderwaterbevallingen in Oostende. “Het is tot op heden een groot vraagteken hoe het team van gynaecologen van het AZ Oostende concreet op de werkvloer zal reageren op het team vroedvrouwen van de campus Serruys, die altijd de meer natuurlijke aanpak hanteerden”, zegt de man, die in 1983 de allereerste baby onder water ter wereld hielp in het Serruysziekenhuis.

Het Serruysziekenhuis heeft 40 jaar traditie in onderwaterbevallingen en raakte er tot ver buiten Oostende om bekend. Maar de kraamafdeling van Serruys verdwijnt met de ziekenhuisfusie, want met de start van het AZ Oostende komen alle baby’s voortaan ter wereld op de campus Damiaan. Officieel biedt het AZ Oostende nog altijd onderwaterbevallingen in, maar van de drie gynaecologen die daarin gespecialiseerd waren, zochten er twee andere oorden op. De derde blijft als zelfstandige aan het AZ Oostende verbonden, maar gaat wel volgend jaar met pensioen. Ook enkele ervaren medewerkers van de kraamafdeling maken de overstap naar het AZ Oostende niet. Een anonieme groep vroedvrouwen drukte daarom vorige week in een open brief al haar vrees uit voor het verdwijnen van de zogenaamde ‘zachte bevalling’ in Oostende. Ook Herman Ponette, de pionier van de methode in het Serruysziekenhuis, is bang.

“Met de belangrijke onmisbare medewerking van mijn team vroedvrouwen , heb ik gestaag gebouwd aan een moeder -en babyvriendelijke benadering van zwangerschap,bevalling en post partum” aldus dr. Ponette. “Daarin nam de aquatische – verloskunde een heel belangrijke plaats in. Er werd gestaag getimmerd aan een optimale integratie van een medisch minder agressief , natuurlijker en gezonder systeem , mooi veilig geïntegreerd in de klassieke verloskunde. Medische interventies zoals de knip, pijnlijke weeën-stimulerende medicatie en epidurale verdoving konden door deze aanpak tot een minimum herleid worden, om nog niet te spreken over de uitermate positief ondervonden psychologische impact voor alle betrokkenen. Het logisch gevolg was een moeder-en kindvriendelijk kwaliteitslabel vanaf 2008. Een label uitgaande van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, dat het AZ Damiaan nog steeds niet verworven heeft.”

Groot vraagteken

“Door de fusie zien we dat de – pas vorig jaar vernieuwde – infrastructuur nu volledig ontmanteld wordt, en in AZ Oostende gereduceerd tot slechts één van onze gespecialiseerde doorschijnende verlosbaden, geplaatst in één klinische verloskamer”…, zegt Herman Ponette. “Het vertrek van de gynaecologen betekent een heel ernstig gebrek aan ervaring onder de resterende gynaecologen van het AZ Oostende, waardoor zeker voor de komende jaren een aquatische bevalling niet meer gegarandeerd kan worden.”

“Algemeen is het een groot vraagteken hoe assertief of open-minded het team gynaecologen van campus Damiaan concreet op de werkvloer zal reageren op het team vroedvrouwen van Campus Serruys , die samen met haar toenmalige gynaecologen de meer natuurlijke aanpak al jaren met succes heeft helpen hanteren. Het voortbestaan van de onderwaterbevallingen, met haar positieve invloeden, zal daarvan afhangen. Het probleem is dat de aquatische verloskunde als methode niet opgedrongen kan worden aan een gynaecoloog.. geen enkele arts kan hiertoe verplicht worden. We leven in een vrij land en elke arts stelt handelingen waar hij of zij zich goed bij voelt”, besluit dr. Ponette. “De hamvraag is, in welke mate beide teams mettertijd op de werkvloer naar mekaar toe kunnen groeien…of is het water te diep?”

Burgemeester Bart Tommelein erkende intussen dat onderwaterbevallingen voorlopig niet altijd mogelijk zijn in het AZ Oostende, maar stelt dat het ziekenhuis er alles aan zal doen om de geboortes onder water in de toekomst weer op te bouwen.

