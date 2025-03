Pint’n en pedalen met bierkenner Kristel en vier wielrenners: “Lekkere bieren en sterke koersverhalen staan centraal”

Zythologe Kristel Logie nodigt opnieuw vier wielrenners uit naar de Hoppestad. Deze keer ontvangt ze Jo Planckaert, Nico Mattan, Peter Farazijn en Marc Maertens in zaal Skindles voor een panelgesprek over wielrennen. Ze serveert vijf bieren van brouwerij De Brabander – bekend van het Kwaremontbier – met een breughelplank. Noteer alvast donderdag 24 april in de agenda.

“Dit event brengt wielerlegendes en bierliefhebbers samen voor een avond vol anekdotes en degustaties”, legt bierkenner Kristel Logie uit. “Het idee voor Pint’n & Pedalen ontstond bij voormalig wielrenner Nico Mattan. Met hem zit ik in een WhatsApp-groepje beheert met dezelfde naam. We spreken via dat groepje af als er iets te doen is rond wielrennen of bier. Tijdens deze avond zal er meer dan alleen ‘pint’n’ gedronken worden. Als bierkenner wil ik mensen laten kennismaken met bier. Dat zal nu met vijf bieren van brouwerij De Brabander zijn, deze keer niet met een bijpassend hapje, maar met een uitgebreide Breughelplank.”

In het verleden organiseerde Kristel al succesvolle bier- en wielrenavonden met onder andere Johan Museeuw, Jo Planckaert en Peter Farazijn als gastsprekers. “De tastings van bier en wielrennen heb ik opgestart met Nico, hij was er altijd bij. Twee jaar geleden vond er een editie plaats in de kapel in de Peperstraat en vorig jaar mocht ik in het KOERS-museum in Roeselare een voordracht geven over wielrennen en bier. Het blijft een combinatie die aanspreekt.”

Primeur

Dit jaar komen Jo Planckaert, Nico Mattan, Peter Farazijn en Marc Maertens langs. “Vier koersiconen met een rijke wielergeschiedenis. Als je hen hoort vertellen, zijn het soms echt lachwekkende verhalen,” lacht Kristel. “Ze zijn vijf oudere koersvrienden die graag herinneringen ophalen. Ze hebben allemaal nog samen gereden met de legendarische Frank Vandenbroucke, dus dat wordt die avond zeker aangehaald.”

Naast de bekende wielrenners is er mogelijk nog een verrassingsgast. “Wielrenner Stan Dewulf komt misschien langs als hij in het land is. Hij zou er komen vertellen over zijn een etappebier dat hij op de markt zal brengen.” Pint’n & Pedalen gaat van start om 19.30 uur, de deuren openen om 19 uur. Deelnemen kost 45 euro per persoon. “De inschrijvingen lopen vlot: de helft van de plaatsen is al ingenomen, en er is plaats voor 100 deelnemers. Wie er wil bij zijn, wacht best niet te lang.”

Reserveren via BE31 6528 5541 1255 (Zytholoog Kristel), met vermelding Pint’n & Pedalen en de namen van de aanwezigen. Mailen ter bevestiging naar kristellogie.kl@gmail.com