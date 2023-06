Pintje, mocktail of tapas? In deze zomerbars moet je zijn deze zomer

Genieten van een frisse pint, een glaasje rosé of een mocktail kan weer in de liefst 173 zomerbars die onze provincie telt. Om ze allemaal te bezoeken tijdens de zomervakantie, moet je er bijna drie per dag doen. Onbegonnen werk, dus kozen wij de vijf allerleukste uit!

1. Met een drankje in de hand aan het strand: Bar Fistong in Oudenburg.

Aan het strand struikel je over de zomerbars, maar aan de kust vind je ook dit pareltje. Sinds begin juni kan je terecht bij de oude hoeve op de Plage Abbaye in Oudenburg voor de laatste keer overigens waar je niet alleen getrakteerd wordt op drank en hapjes, maar ook op verschillende optredens, DJ-sets en een Ladies Night.

Bar Fistong, Zeeweg 60 in Oudenburg. Info: www.facebook.com/fistongs.

(foto Facebook Entre-Deux-Monts)

2. Lokale wijn én een uniek uitzicht: Entre Deux Verres in Westouter.

In de tuin van wijnhuis Entre-Deux-Monts in Westouter kan je deze zomer terecht voor een glaasje lokale wijn met een uniek zicht op Heuvelland en omstreken. Je kan er ook een aperokist bestellen voor op de weide, die Entre Deux Verres werd gedoopt. De perfecte stopplek na een deugddoende wandeling.

Entre Deux Verres, Rodebergstraat 69A in Westouter (Heuvelland). Info: www.entre-deux-monts.be.

(foto David Carpentier)

3. Lummelen aan de Leie: Bar Amorse in Kortrijk

Naast de bijzonder fijne Bar Botaniek op Evolis, is deze Bar Amorse in het hart van Kortrijk ook al jaren een begrip én een aanrader. Aan Buda Beach geniet je van een uniek zicht op de binnenstad en de Leie. Regelmatig houdt er ook een foodtruck halt of komt een groepje optreden.

Bar Amorse, Budapark in Kortrijk. Info: www.facebook.com/superbaramorse.

(Foto Facebook Fayard)

4. Volop sfeer en filmklassiekers: Fayard in Brugge

Voor de vijfde keer kan je elke zaterdagavond aan kasteel Les Fayards in Sint-Kruis (Brugge) terecht voor een zomer lang gratis openluchtvertoningen van filmklassiekers, van The Shining tot Top Gun: Maverick. Op zondag is er een indoorfilm, waar gemikt wordt op kinderen. In het kasteel zelf kan je ook een kunstexpositie bezoeken.

Fayard, Pelderijnstraat 54 in Sint-Kruis (Brugge). Info: www.fayardbrugge.be

(foto WME) © foto WME

5. Geen stress tussen de struisvogels: Bar Volaré in Aarsele

Op alle mogelijke plekken verrijzen zomerbars, maar de origineelste is ongetwijfeld Bar Volaré in Aarsele (Tielt), op het erf van een van de grootste struisvogelkwekerijen van West-Europa. Je zit er pal tussen twee weides waar maar liefst 700 struisvogels vertoeven. En kwestie van het helemaal af te maken: je kan er ook struisvogelkroketjes, Zuid-Afrikaanse struisvogelwijn en Nederlands struisvogelbier proeven.

Bar Volaré, Deinsesteenweg 182 in Aarsele (Tielt). Info: www.schobbejakshoogte.be.