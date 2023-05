Pinnemutsen verwelkomen mascottes Prutser en Knutseltje

De Pinnemutsen, kinderafdeling van de Creatieve Noordzeevrouwen en reuzengilde Gust den Aangespoelde, hebben er met Prutser en Knutseltje twee nieuwe mascottes bij. Ze komen allebei uit de koker van voorzitter Liliane Geyskens, die de figuurtjes bedacht voor haar kinderverhaal Knutseltje in het Pinnemutsenland.

“Met De Pinnemutsen zetten we ons in voor kinderen die het thuis of op school niet gemakkelijk hebben. Speciaal voor hen werd het Knutseltjes Fonds in het leven geroepen. Samen met reus Gust nemen de Pinnemutsen ook deel aan reuzenstoeten overal te lande”, vertelt Liliane, die nog een aantal kinderboekjes in petto heeft. “Het tweede verhaaltje, Het ijsprinsesje op bezoek in Pinnemutsenland met illustraties van Martien De Langhe, komt uit in het najaar”, aldus Liliane.

Prutser en Knutseltje kregen allebei ook een meter en een peter toegewezen. (WK)

Meer info via liliane.geyskens3@telenet.be.