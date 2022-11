Pink Pigeons steunen Boven De Wolken met 750 euro

Vier motorliefhebbers, die zich de Pink Pigeons noemen, kunnen voor het tweede jaar op een rij een mooie cheque afgeven aan het goede doel.

“Voor de tweede keer namen we deel aan de Belgian Rally, een driedaagse toertocht die gecombineerd wordt met opdrachten en dit jaar vertrok vanuit Brugge”, vertelt Koenraad Beuselinck, die samen met zijn vriendin Liesbeth Misseeuw uit Eernegem en hun vrienden Alex Allaert en Annelien Claeys uit Zarren de Pink Pigeons vormen. “We eindigden achtste en negende op 90 teams.”

Het team koppelde het nuttige aan het aangename en liet zich per afgelegde kilometer sponsoren voor het goede doel. “Vorig jaar konden we 400 euro schenken aan het Vogelopvangcentrum van Oostende, dit jaar zamelden we 750 euro in voor Boven De Wolken.”

