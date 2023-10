Pingpongen in open lucht in Harelbeke

Sinds kort vind je op het speelplein van het sportcentrum De Mol in Harelbeke een gloednieuwe outdoor pingpongtafel. Iedereen kan er gratis een balletje slaan.

Sport Harelbeke kon de pingpongtafel aankopen dankzij hun deelname aan de actie #sportersbelevenmeer. “We wilden kinderen prikkelen om meer te sporten en te bewegen op en rond de school. Dit was een schoolsportcampagne in samenwerking met MOEV, Sport Vlaanderen en Vlaams minister van Sport en Onderwijs”, luidt het bij #sportersbelevenmeer.

Meer bewegen

“Onder de noemer ‘Wie sport, die wint’ wilden we kinderen enthousiasmeren en stimuleren om meer te bewegen. Winnen met sport is zoveel meer dan alleen een wedstrijd winnen. Je kan er je lichamelijke conditie mee op peil houden, maar het is ook de ideale manier om vrienden te maken, om leerstof te verwerken en om het hoofd leeg te maken. Sporten op school is voor velen een opstap om ook na de schooluren een sportclub op te zoeken.”

Sport Harelbeke was een van de winnaars en kocht met het gewonnen bedrag een outdoor pingpongtafel. Intussen kreeg die een mooi plaatsje op het speelplein van sportcentrum De Mol in Harelbeke.

Voor iedereen

Heb je zin om te pingpongen? Dan kan je gratis gebruik maken van deze outdoor pingpongtafel. In de burelen van Sport Harelbeke kan je de nodige materialen gratis ontlenen om te starten (balletjes, palletjes). Als waarborg wordt er enkel een paspoort of een rijbewijs gevraagd. Je kan natuurlijk ook je eigen palletjes en balletjes meebrengen.

Na de openingsuren van de burelen kan je uiteraard ook nog spelen. Dan kan je het materiaal van de zaaltoezichter krijgen.

(PVH)