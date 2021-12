Piloten MRCZ konden opnieuw strijden met Europese top

Na een jaar afwezigheid konden de piloten van Miniatuur Racing Club Zwevegem opnieuw strijden met de Europese. Dit op hun eigen jaarlijkse open wedstrijd.

Het is een traditie dat MRCZ eind november een internationale open wedstrijd organiseert. Vorig jaar bleven de autootjes op stal, maar dit jaar kon de wedstrijd wel doorgaan, zij het zonder publiek. Daar had men gelukkig een oplossing voor. “Deze wedstrijd zorgt ervoor dat onze piloten voor eigen publiek kunnen strijden met toppiloten. Op zo’n ogenblik zien familie en vrienden dan ook races op het scherpst van de snee. De laatste weken werd er een livestream opgezet, zodat ook zij kunnen meegenieten, en dat werd positief onthaald”, vertelt Pieter Saelens, secretaris van MRCZ, die hoopt dat er in 2022 opnieuw toeschouwers aanwezig zullen mogen zijn. Door corona was er een limiet van 60 deelnemers. “Deze plaatsen waren in mum van tijd ingenomen door enthousiaste piloten die ondertussen meer dan anderhalf jaar hun hobby niet of nauwelijks kunnen uitvoeren.

Pits

Het is fascinerend om te zien hoe de piloten hun wagens langs het parcours laten razen, maar volgens Pieter Saelens is een piloot tijdens het miniatuurracen meer dan een piloot. “Het belangrijkste werk gebeurt in de pits, waar piloten hun wagen zo proberen af te regelen dat deze optimaal op het wegdek blijft kleven en ze dus sneller dan hun tegenstanders kunnen rijden.” Tijdens de open wedstrijd werd er in verschillende klassen gereden. Het merendeel van de piloten komt aan de start met een Touring-wagen, deze wagens, op schaal 1/10, beschikken over een 4×4 aandrijving. Daarnaast zijn er de wagens op schaal 1/12. Dit zijn lichtere en bijgevolg snellere wagens. Tevens kunnen ze door hun eenvoud hogere snelheden halen dan de Touring-wagens. De open wedstrijd biedt ook plaats aan beginnend talent.

“Naast de vele afstelmogelijkheden is er ook aandacht om beginnend talent te laten proeven van deze open wedstrijd. De jongere en onervaren piloten treden meestal aan in de Fun klasse. Een mix van nieuw en ouder talent. Het ouder talent wil geen hoge snelheden meer, maar wil toch nog blijven rijden met de wagentjes”, besluit Pieter Saelens. Wanneer we een blik werpen op de uitslagen, zien we dat de plaatselijke piloten vrij goed presteerden. Naast ereplaatsen voor heel wat MRCZ-leden, waren er ook eerste plaatsen voor Pieter Saelens (1/12 GT) en Rico Claeys (1/12 stock). Niels Degryze werd hier tweede. Beiden haalden in 2020 de top 20 op het EK waar Niels zelfs de beste jongere was. Verder haalden Christophe Libeer (1/10 Fun) en Kiano Hoorne (1/10 Rookie) ook een mooie eerste plaats. In 2022 organiseert MRCZ begin november een prestigieuze wedstrijd in de 1/12de klasse en eind november opnieuw de jaarlijkse open wedstrijd. Wie interesse heeft in de sport kan terecht in het lokaal van MRCZ in OC De Brug, elke zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12. (GJZ)