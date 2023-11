Pillars of Peace onthuld in Mesen

Op Wapenstilstand was het exact 25 jaar geleden dat het Iers Vredespark en de Vredestoren werd ingehuldigd. Stad Mesen herdacht die historische gebeurtenis met een herdenkingsevenement op het Ierse Vredespark. Na de ceremonie werden ook de (eerste) Pillars of Peace ingehuldigd op de Markt.

Bijzonder was de aanwezigheid van familieleden van Paddy Harte en Glenn Barr die 25 jaar geleden het initiatief namen om de Vredestoren lans de de Armentierssteenweg te bouwen. De plechtigheid werd afgesloten met the Last Post gespeeld door Pieter Develter en Justin Liefooghe van de Mesense Koninklijke Fanfare.

Het Peace Park was een realisatie van de ‘A Journey ofReconciliation Trust’, een initiatief van Paddy Harte uit de Republiek Ierland en Glenn Barr uit Noord-Ierland. De trust bracht Ieren met verschillende religieuze en politieke achtergronden in een sfeer van respect samen en zo werd aan de aan de Armentierssteenweg in Mesen van juli tot november 1998 door jongeren uit Noord-Ierland en de Ierse republiek gewerkt aan een toren, als een symbool van vrede en verzoening.

Stenen uit verschillende landen

Jackie Barr, dochter van Glen Barr, bracht een korte speech en las de vredesbelofte voor met Marie Harte. En ook de zoon van Paddy Hart (Paddy Hart Jr.) nam het woord. Jim Harte bracht dan weer een lied.

Aansluitend werden op het marktplein de eerste stenen gelegd van het kunstwerk Pillars of Peace. Het gaat over verschillende stenen, ‘Pillars of Peace’, uit alle uithoeken van de wereld, waarbij landen van over de hele wereld oproepen om respect te tonen voor elkaar, onder het motto ‘Geen enkele overtuiging is een oorlog waard’. “Verschillende landen stuurden al een steen. Het is de bedoeling dat er jaarlijks telkens stenen en vredeszuilen bijkomen. Estland, Denemarken, Polen, Bulgarije, Roemenië, Ierland, Groot-Brittannië, Slovakije, Spanje en uiteraard België zorgden reeds voor een steen waar een bijzondere, symbolische betekenis achter schuilt,” aldus burgemeester Sandy Evrard.

Koninklijke aanwezigheid

Bij de inhuldiging van de toren, in 1998, was Evrard nog schepen van Toerisme. Samen met burgemeester Jean Liefooghe, Patrick Florissoone en Louis Menu vormde hij de afvaardiging van Mesen om met de Ieren de bouw rond de Vredestoren te bespreken. “ Af en toe schrokken we ons wel een hoedje. Zo gaven de Ieren mee dat de toren zou ingehuldigd worden door de Ierse president Mary McAleese, in aanwezigheid van de Britse koningin Elizabeth II en onze koning Albert II, vergezeld van koningin Paola. Dat hielden we niet voor mogelijk. Toen we achteraf nog een pint dronken, bij Juliette in het dorpscafé, werd het door de Ieren nog eens bevestigd. Mijn burgemeester Jean Liefooghe was nog altijd niet overtuigd. ‘Manneke,’ – zo noemde hij me altijd – ‘als we dit gaan verder vertellen, verklaart iedereen ons zot.’”