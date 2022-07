Pilaar Paterskerk Izegem krijgt nieuwe thuis aan Den Roobaert

Nu de Paterskerk in Izegem gesloopt is, blijft er weinig tastbaars meer over van het gebedshuis van weleer. Een torentje en klok komen straks in het park van woonzorgcentrum ’t Pandje en ook de kapittelzaal doet straks nog dienst als polyvalente ruimte. Aannemer Edward Mestdagh zorgt er nu mee voor dat ook de pilaren van de kerk een nieuwe thuis kunnen vinden.

De Paterskerk dateert uit 1900 en deed jarenlang dienst als religieus gebouw van de Paters Kapucijnen. Hun klooster verdween eerder al onder de sloophamer en toen de laatste paters naar het rusthuis gingen, werd ook de kerk ontwijd. Na jaren onduidelijkheid kocht ’t Pandje het gebouw. Eerst zocht het nog een herbestemming, maar toen die er niet kwam, werd beslist de kerk plaats te laten ruimen voor een park voor de senioren van ’t Pandje.

“Een bevriend aannemer die de sloop in goede banen leidt, belde me op met de vraag of ik niks kon doen met 20 pilaren uit de kerk”, vertelt Edward, die samen met collega Bert Scheldeman een aannemersbedrijf runt. “Ik heb de pilaren gekocht, met het doel ze zelf door te verkopen. Ze kunnen nog ergens decoratief dienst doen of wie weet een tweede thuis vinden bij iemand die een aandenken aan de kerk wil.”

Weerstand

De verkoop van de pilaren stuit hier en daar op wat weerstand. “Ook al van mensen die vonden dat de kerk niet mocht gesloopt worden, maar dat was natuurlijk onze beslissing niet”, zegt Edward. “Nochtans heb ik die pilaren netjes gekocht. Moest ik het niet gedaan hebben, gingen die pilaren in de afvalcontainer bij de rest van het bouwafval en puin terecht gekomen zijn. Nu kunnen ze misschien nog ergens van pas komen. Het was een heus karwei om al die palen in stukken daar weg te halen. Eén paal weegt ongeveer een halve ton en is zes meter hoog, dus dat doe je niet in één-twee-drie. We hebben er een paar dagen over gedaan.”

Pilaar bij Den Roobaert

Edward verkoopt de palen nu. Een eerste pilaar heeft alvast een nieuwe eigenaar gevonden. Zijn vader Stefaan, uitbater van restaurant Den Roobaert in Oekene, heeft een exemplaar gekocht en aan de ingang van zijn horecazaak geplaatst.

“Meteen een mooie blikvanger”, meent hij. “Mijn zaak is een omgebouwde 18de-eeuwse hoeve met binnenin al heel wat verwijzingen naar nostalgische zaken. Zo is de vloer nog authentiek, kan je er een oude deur van een biechtstoel in vinden en in het eetgedeelte staan oude banken uit de basiliek van Evreux. Zo’n pilaar voor de deur past dus wel in het plaatje.”

“Bovendien heeft het voor ons een extra symbolische waarde. Mijn vrouw heeft indertijd nog haar plechtige communie in de Paterskerk gedaan en op een oude foto die we terug vonden konden we één van die pilaren nog vinden. Ik heb overigens voor een van de weinige exemplaren met een wijwatervat gekozen, zodat bezoekers aan onze zaak zich eerst kunnen laten wijden”, grapt de horeca-uitbater.

Wie interesse heeft in één van de 20 pilaren van de kerk, kan bellen naar 0478 45 57 45.