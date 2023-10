Pieterjan en Maud kronen zich tot Belgisch kampioen Werkschoenwerpen.

In het kader van hun opendeurdagen pakte het Moorsleedse bedrijf Beroepskleding Landuyt zondag uit met de organisatie van het Belgisch kampioenschap Werkschoenwerpen.

“Op een ludieke manier zetten we zo ons bedrijf in het kijker”, aldus Stijn Depoortere van het bedrijf. Een vijftigtal deelnemers waagde zich zondag aan de deelname aan het ludieke Belgisch kampioenschap werkschoenwerpen. Voor sommigen lukte het niet om een goede techniek te vinden, anderen gooiden werkschoen enkele tientallen meters ver. Bij het bedrijf kijkt men tevreden terug op de organisatie. “We zijn tevreden met het aantal deelnemers. Met deze organisatie entertainen we onze klanten die van de gelegenheid ook gebruik maken om te shoppen in onze winkel”, aldus Stijn. Pieterjan Nuytten uit Beselare werd met een worp van 29 meter kampioen bij de mannen. Maud Vander Stichele uit Moorslede won bij de dames.

(BF)