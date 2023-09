Pieter uit Moorslede is genomineerd voor official personality van het jaar: “Ik wil nog verder groeien”

De 38-jarige Pieter Vanhaverbeke is een van de 26 scheidsrechters en officials die kans maken om de allereersteOfficial Personality van het Jaarte worden. Hij is genomineerd voor de hockeysport. Hij raakte aan die sport verslingerd door zijn dochterGeike, die zelf aangesloten is bij de Roeselare Rangers. “Plots kwam de vraag of iemand scheidsrechter wilde zijn. Ik kan het elke ouder aanraden. Je moet daar echt niet bang voor zijn.”

De Vlaamse sportfederatie pakt bij de start van het nieuwe sportseizoen uit met een primeur voor sportend Vlaanderen. De koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen gaat samen met 41 sportfederaties en heel Vlaanderen voor de allereerste keer op zoek naar deOfficial Personality van het Jaar, zeg maar de strafste persoonlijkheid tussen de meer dan 10.000 scheidsrechters en juryleden die op de Vlaamse sportterreinen lopen. De voorbije twee weken werden meer dan 1.000 nominaties ingestuurd. Uiteindelijk werden er 26 kandidaten geselecteerd, één voor elke sport.

Lopen en squash

Eén van die genomineerden isMoorsledenaar Pieter Vanhaverbeke (38). Dat is best verrassend, want drie jaar geleden wist de dertiger nog niets af van die sport. Hij speelde vroeger squash en ging af en toe lopen, maar een rugblessure zorgde ervoor dat hij de voorbije jaren nog maar weinig aan sporten toekwam. Tot hij drie jaar geleden een nieuwe sport ontdekte: hockey.

“Ik kende er eigenlijk niets van”, geeft Pieter toe. “Een vriendin van mijn dochter Geike vroeg of ze mee wou op hockeykamp. Ze vond de sport al snel leuk en sloot zich aan bij de Roeselare Rangers, de hockeyclub in Roeselare. Papa Pieter woonde de trainingen bij. “En toen kwam vanuit de club zelf devraag of er misschien ouders waren die scheidsrechter wilden zijn tijdens de jeugdwedstrijden. Ik zag dat wel zitten, zo kon ik ook telkens bij mijn dochter zijn.”

Pieter verdiepte zich in het reglement van dehockeysport en nam deel aan de fluitjeszondagen, waarbij er uitleg gegeven wordt over de hockeysport. “Bij jeugdwedstrijden vallen de reglementen nog goed mee, maar bij oudere leeftijdscategorieën zijn er toch al heel wat meer regeltjes. Ik ben me ondertussen nog altijd aan het bijscholen om zo in de toekomst ook wedstrijden van iets oudere jeugdploegen in goede banen te mogen leiden”, zegt hij.

Inmiddels is Pieter drie jaar scheidsrechter op het hockeyveld. “Ik vind het veel leuker dan gedacht”, zegt hij. “Ik ben zeker niet partijdig. Meer nog, ik moet zelfs oppassen dat ik niet te streng ben voor Geike.”

Positieve reacties

Pieter krijgt tijdens de wedstrijden vaak positieve reacties van de ouders langs de zijlijn. De voorbije seizoenen had hij nog maar één discussie met een ouder. “Bij hockey is dat toch anders dan bijvoorbeeld bij voetbal waar de scheidsrechter vaker kop van jut is.”Vader en dochter zijn inmiddels helemaal gefascineerd door de hockeysport. Zo richtte Pieter in hun tuin langs de Passendaalsestraat in Moorslede een mini-hockeyveldje in en woonde het gezin al verschillende wedstrijden van onze nationale ploeg bij. “Ik heb niet de ambitie om een topscheidsrechter te worden, maar ik hoop de komende jaren wel nog te groeien.”

“Ik ben niet partijdig en moet zelfs oppassen dat ik niet te streng ben voor Geike”

Voor de verkiezing vanofficial personality van het jaarlanceerde de Vlaamse sportfederatie een oproep bij haar vele leden om scheidsrechters te nomineren. Er waren meer dan duizend nominaties. Van elke sport is er nu een eindkandidaat, 26 in totaal.

Ouders motiveren

“Mijn vrouw heeft me genomineerd”, vertelt Pieter. “Ik had het niet verwacht, maar vind het wel leuk dat ik uitgekozen ben om de sport te vertegenwoordigen. De kans dat ik de wedstrijd win is klein, maar ik hoop op deze manier wel andere ouders te motiveren om als scheidsrechter in te springen bij gelijk welke sport. Je moet echt geen schrik hebben om dat te doen.”

Uit een rondvraag bij de Vlaamse sportfederaties blijkt dat zo’n 4 op de 10 sportfederaties dringend nood hebben aan nieuwe refs en juryleden. Stemmen voor deofficial personality van het jaarkan tot vrijdagmiddag 6 oktober viawww.weekvandeofficial.be.