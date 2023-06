Pieter Pattyn ontvangt gouden ereteken Laureaat van de Arbeid: “Ik kan met alle machines moeiteloos overweg”

Het gouden ereteken Laureaat van de Arbeid van België wordt toegekend aan personen voor het beheersen van de beroepskennis- en vaardigheden. Iedereen kan dit ereteken bekomen, maar daarvoor moet er wel een aanbeveling gebeuren, en dat is nu precies wat de werkgeefster van Pieter Pattyn voor hem heeft gedaan.

Pieter Pattyn (45) woont in de Kauwentijnestraat met zijn echtgenote Delphine Huysentruyt (41) en hun kinderen Lore en Robbe. “Ik woon al heel mijn leven in de Kauwentijnestraat”, lacht Pieter. Hij werkt bij Loonwerk Defour in Ardooie. “Ik doe dit werk al meer dan 20 jaar. We zaaien verschillende soorten groenten zoals prei, wortels en witloof. Onlangs zaten we dichtbij Pairi Daiza in Wallonië om wortelen te zaaien. Soms gebeurt het ook dat ik ook eens naar Frankrijk moet”, vertelt hij.

Aanbevelingsbrief

“Waarom mijn werkgever een aanbevelingsbrief heeft geschreven? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vermoed omwille van mijn expertise wat betreft de zaden en onze verschillende machines. Ik kan met alle machines moeiteloos overweg”, aldus Pieter.

Uitstekend technieker

Mieke Brusselle van Loonwerken Defour in de Veldstraat in Ardooie legt uit waarom ze Pieter hebben ingeschreven. “Via onze beroepsvereniging ‘landbouwservice’ kregen we een uitnodiging om Pieter in te schrijven. Dit leek me de ideale kans om de gewezen landbouwerszoon in de bloemetjes te zetten. Pieter kent het land- en tuinbouwbedrijf Defour door en door, hij is een voorname chauffeur die zowel de kleinere als de grotere machines bedient. Hij is een uitstekend technieker, hij sleutelt graag om alle werktuigen tiptop in orde te krijgen. Zijn vakkennis mag gewaardeerd worden. Pieter voert steeds zijn opdrachten uit alsof het voor zichzelf zou zijn”, besluit Mieke. (JW)