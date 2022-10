Pieter-Jan Van Assche gastmuzikant tijdens tweede Onumentsessie: “Hier zou ik nog eens willen spelen”

Naar aanleiding van 1 jaar Onument organiseert crematorium Uitzicht in samenwerking met de stad Kortrijk een reeks Onumentsessies. De eerste van die sessies was het zonsopgangconcert dat op 26 juni plaatsvond. Gisteren stond de tweede Onumentsessie gepland. Gastmuzikant was componist Pieter-Jan Van Assche.

Onder de naam ‘Innerwoud’ creëert hij met zijn contrabas ingetogen en gelaagde composities. De setting van het Onument op de begraafplaats Hoog Kortrijk en een opkomende onheilspellende wolkenformatie maakten van het concert een prachtige en ontroerende beleving. Daarna was er voor de aanwezigen een warme tas soep voorzien en een moment om na te praten.

“Toen Arvid van Crematorium Uitzicht me de foto’s bezorgde van de locatie, wist ik direct dat mijn composities hier heel goed tot haar recht zouden komen. Het Onument is een plaats van samenkomst, verbondenheid en rouw. Als mijn muziek daarin iets kan betekenen, dan is dat voor mij het hoogste goed. Ik zou hier zeker nog eens willen spelen als de mogelijkheid zich voordoet”, zegt Pieter-Jan.

Troostconcert

Volgende week, op dinsdag 1 november, organiseert ook Kortrijk Reveilt een troostconcert aan het Onument. Stad Kortrijk en Kohesie (werkgroep levensbeschouwingen) brengen de meest multiculturele Reveil van Vlaanderen. Vertegenwoordigers van zes levensbeschouwingen komen samen en brengen er om de beurt het beste uit hun rouwcultuur. West-Vlaamse band Gèsman lijmt met een portie humor de bijdragen aaneen.

Kortrijk was de eerste stad in Vlaanderen die op 20 juni 2021 een Onument onthulde op de begraafplaats Hoog Kortrijk. Het cirkelvormige herdenkingsmonument is ontstaan ter nagedachtenis voor de vele coronaslachtoffers, maar is ook een plaats waar mensen kunnen stilstaan bij andere overleden dierbaren. Het ontwerp is van landschapsarchitect Bas Smets.