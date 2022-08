Pieter-Jan (29) wil Kanaal oversteken met supboard om onderzoek naar zeldzame kanker te steunen: “Als ik er geraak, zou het al fantastisch zijn”

Knokke-Heistenaar Pieter-Jan Buekens (29), huisarts in opleiding, staat voor de sportieve uitdaging van zijn leven. De man wil het het kanaal van Frankrijk naar Engeland over suppen ten voordele van een fonds dat wetenschappelijk onderzoek omtrent eierstokkanker financiert. In april vorig jaar stierf de zus van een studiegenoot aan het kleincellig ovarium carninoma.

Pieter-Jan Buekens is een fervent watersporter en is in zijn vrije tijd dan ook vaak op zee terug te vinden. Kitesurfen, wakeboarden, suppen of golfsurfen: de twintiger doet het allemaal. Begin 2019 kwam hij nog in het nieuws toen hij aan het ‘snowkiten’ was op het strand van Knokke-Heist.

Als de weersomstandigheden het toelaten, wil Pieter-Jan op 20 augustus het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over suppen voor het goed doel. Tijdens zijn studies geneeskunde in Leuven, verloor Heleen, de zus van een van zijn studiegenoten en zelf gynaecologe, op 21 april 2021 op 31-jarige leeftijd de strijd tegen het kleincellig ovarium carninoma. Deze kanker treft vooral jonge vrouwen en heeft een ongunstige prognose. Er zijn zeer weinig therapiemogelijkheden en er gebeurt weinig onderzoek naar nieuwe behandelingen. Daarom hebben studiegenoten van Pieter-Jan een fonds opgericht om mensen bewust te maken van het bestaan van deze ziekte en onderzoek hieromtrent te financieren, met de hoop een efficiënte behandeling te vinden.

Om de Small Cell Ovarian Cancer Foundation financieel te ondersteunen, zal Pieter-Jan op 20 augustus of halverwege september — afhankelijk van de weersomstandigheden — op zijn Stand Up Paddleboard van Frankrijk naar Engeland proberen te peddelen. “Momenteel zien de voorspellingen er goed uit en doe ik dit weekend een poging”, zegt Pieter-Jan, die zin heeft in de uitdaging. “In vogelvlucht is de afstand in principe 32 kilometer, maar door de stroming zal de werkelijke afstand ongeveer 40 kilometer zijn. Persoonlijk hoop ik er binnen de 7 uur te geraken. Dat zou mooi zijn, maar uiteindelijk zou het al fantastisch zijn als ik er effectief geraak.” Om de poging in alle veiligheid te laten verlopen, zal er een boot met goede vrienden meevaren. Alledaags is de oversteek niet, beseft Pieter-Jan. “Al ben ik niet de eerste die erin zou slagen. Zelf vond ik al 8 mensen terug die hetzelfde deden.” (MM)