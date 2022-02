Pieter en Lies Duyck uit Wingene leren kleuters schilderen

Pieter Duyck is beeldend kunstenaar en heeft een eigen atelier aan de Tieltstraat 16 in Wingene. In zijn atelier leert hij de knepen van het vak aan tal van kunstliefhebbers. Nieuw zijn de workshops voor kleuters waar ze creatief aan de slag kunnen.

“Mijn hele leven staat in het teken van kunst”, vertelt Pieter Duyck (30). “Ik ben beeldend kunstenaar en ik ben zowat thuis in alle kunstsoorten. Ik teken, schilder, doe aan fotografie en noem maar op. Mijn kleurrijke tekeningen en schilderwerken worden getypeerd door een specifieke beeldtaal van lijnen, stippen en ritme. De diverse werken staan nooit los van elkaar en worden in relatie tot elkaar samengebracht in verschillende reeksen die vertrekken vanuit mijn eigen omgeving.”

“Ik werk met een sublieme beeldtaal die wisselt tussen het abstracte en het figuratieve. Het hoeft niet modieus te zijn en zo krijgt mijn werk een sterke persoonlijkheid. Met mijn werken ben ik vaak te zien op tal van tentoonstellingen, kunstexpo’s en kunstroutes.”

Eigen creatief proces

Pieter is een gedreven kunstenaar en volgde van jong af aan kunstacademie. Hij geeft les plastische opvoeding – project kunstvakken in verschillende middelbare scholen. In het volwassenenonderwijs geeft hij schilder- en beeldende kunst. Naast dit alles geeft hij diverse workshops in zijn eigen kunstatelier in Wingene.

“In mijn atelier kan iedereen vrij komen tekenen of schilderen en dit met de nodige begeleiding. Zo kan iedereen groeien in het eigen creatief proces. Opdrachten volgens het jaarplan kunnen ook uitgewerkt worden en zo leert men alle knepen van het vak. Wie reeds kan borduren is ook welkom om zijn eigen creaties waar te maken. Alle nodige materialen zijn aanwezig in het atelier. Een cursus wenskaarten maken hoort ook bij het aanbod.”

Zijn zus Lies geeft les in het kleuteronderwijs bij basisschool Pit in Pittem en ook zij is kunstzinnig aangelegd. Samen bedachten zij een leuke workshop schilderen op maat van kleuters.

“Mijn zus Lies heeft de kunstmicrobe ook voor een stuk te pakken”, weet Pieter. “Ze staat dagelijks in de klas tussen de kleuters en het maken en bedenken van creatieve werkjes is echt haar ding. Samen kwamen wij op het idee om een proefproject in mijn eigen atelier rond kleuters uit te werken. Een workshop voor kleuters tussen 2,5 en 6 jaar die door mijn zus gegeven wordt. Het proefproject was heel geslaagd en nu volgen er nog tal van dergelijke kunstvoormiddagen.”

“De kleuters komen langs onder begeleiding van ouders of grootouders. Samen gaan we schilderen. Deze workshop is heel leuk om te doen. Kinderen leren kleuren mengen, leren samenwerken en krijgen heel veel zelfvertrouwen. Telkens weer sta ik verwonderd hoe kinderen openbloeien tijdens de workshop.”

Op vraag van ouders

“Vele ouders zijn heel tevreden met dit initiatief want thuis hebben ze meestal de geschikte plaats en het geschikte materiaal niet. Op vraag van de ouders gaan we zeker door met deze workshops voor kleuters.”

Op zaterdagvoormiddag 26 februari is er van 9 tot 11 uur een workshop schilderen voor kleuters in het atelier aan de Tieltstraat 16 in Wingene. Door het beperkt aantal toegelaten kinderen volgt een extra workshop op zaterdagvoormiddag 5 maart.

De kostprijs bedraagt 30 euro en daarbij is alles inbegrepen. Pieter en Lies vragen om op voorhand in te schrijven. Dit kan via info@pieterduyck.be of via 0498 77 21 07.

(NS)