Pieter en Justin spelen Last Post aan kunstwerk Pillars of Peace

Op zaterdag 11 november wordt op de Markt in Mesen het nieuwe kunstwerk Pillars of Peace voorgesteld: verschillende vredespilaren, elk gedragen door een steen uit een land. Op het kunstwerk staat een QR-code waarmee een promotiefilmpje kan worden bekeken. In dat filmpje blazen de Mesense muzikanten Justin Liefooghe (30) en Pieter Develter (44) de Last Post. Dat doen ze zaterdag live. “Een hele eer.”

“Bij onze fanfare wordt de Last Post altijd gespeeld door twee bugels die het langst dienen en dit nog altijd kunnen spelen. Sedert 2014 zijn dat Pieter en mezelf”, vertelt Justin Liefooghe van de Koninklijke Fanfare Mesen. Van de twee muzikanten speelt Pieter het langst de Last Post. “Ik moet achttien jaar geweest zijn. Dat is een traditie in onze muziekvereniging, dat de bugels de sonneries spelen.”

“Het is een eer om hieraan te mogen meewerken”

Beiden spelen de Last Post voornamelijk op plechtigheden in Mesen. “Uitzonderlijk gebeurt dat ook eens op verplaatsing. Deze zomer, bijvoorbeeld, aan het Ploegsteert Memorial, waar elke eerste vrijdag van de maand de Last Post wordt geblazen. We waren ook al te gast op het London Scottish Memorial in Wijtschate.”

QR-code

Door het project Pillars of Peace wordt het nu mogelijk om via een QR-code op elk moment van de dag de Last Post te beluisteren. “We werden door burgemeester Sandy Evrard op de hoogte gebracht van de plannen die ze hadden. We hebben er meteen mee ingestemd. De Last Post zal worden opgenomen in een studio. Het is voor ons zeker een hele eer om mee te werken aan dit uniek project.”

Nu zaterdag, op Wapenstilstandsdag, zullen Pieter en Justin het signaal spelen. De Last Post werd oorspronkelijk gespeeld als afsluiting van de dag, tijdens de inspectie van de posten in de verschillende legers.

Stenen

Tijdens de plechtigheid worden de eerste stenen van het kunstwerk geplaatst: stenen uit Denemarken, Roemenië en Estland. “We verwachten nog enkele exemplaren, onder meer uit Duitsland – een steen uit de Berlijnse muur. Het is een kunstwerk dat eigenlijk nooit helemaal af zal zijn. Er kunnen altijd stenen bij komen. Zo hopen we ooit een steen uit Oekraïne en Israël aan het project toe te voegen.”