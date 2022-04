Pieter Deruytter maakt boekje over Fintele

Pieter Deruytter (32) uit Ieper bracht onlangs het boekje ‘Fintele, de parel van de Westhoek’ uit. De opbrengst van de verkoop gaat naar Jubilo, een vereniging van jongerenbrancardiers die zieken en ouderen helpt in Lourdes.

Pieter Deruytter is een echte natuurliefhebber die houdt van fotografie en sport. Het gehucht de Fintele in Pollinkhove, waar de Lovaart in de IJzer stroomt, vindt hij een prachtig stukje natuur. “De Fintele zit in mijn hart”, zegt Pieter. “Het is nog te onbekend binnen onze mooie Westhoek, terwijl ik het de mooiste plaats in België vind, samen met het Heuvelland.” En dus maakte Pieter een boek over de Fintele. “Het draagt de titel Fintele, de parel van de Westhoek”, zegt de auteur uit Ieper. “Het telt 25 bladzijden en is laagdrempelig gemaakt met veel foto’s, zodat het ook te begrijpen is voor kinderen en mensen met een beperking.” Pieter werkt in de zorg. “Door de jarenlange besparingen in de zorgsector en daarbovenop nog eens alle coronaperikelen, is het vooral mentaal heel zwaar werk”, zegt Pieter. “Ik denk dat niemand dat jarenlang voltijds kan volhouden.” De toekomst van Pieter ligt echter in de drankenhandel van zijn ouders in Langemark. “Ik ben daar opgegroeid en hielp er al mee tijdens mijn kinderjaren”, zegt hij. “Na het pensioen van mijn ouders, zal ik van de drankenhandel een dorpspunt maken. Winkel en café in één. Ik zal ook drank leveren voor feesten. Mijn pa levert nu nog veel aan particulieren, maar dat is niet meer rendabel.”

Jubilo

Het boekje kost 11 euro. “De productie per exemplaar kost 6 euro”, zegt Pieter. “Ik heb net de factuur ontvangen, daar schrok ik toch wel wat van. De opbrengst gaat naar Jubilo, een vereniging van jongerenbrancardiers die zieken en ouderen helpt in Lourdes. De vrijwilligers gaan jaarlijks een week naar Lourdes om er mensen die niet goed te been zijn bij te staan. Zelf ben ik jongerenbrancardier sinds 2019. Mensen helpen doe ik graag. Zo ben ik ook mantelzorger en begeleider van mijn broer, die een beperking heeft, en van nog een ander familielid.” Het boek is te verkrijgen in drankenhandel Deruytter in Langemark. “Ook enkele horecazaken van de Fintele zijn geïnteresseerd om het boek te verkopen”, besluit Pieter.