Pieter (48) en Nathalie (55) verkopen Bredense camping Costa wegens gezondheidsredenen: “Niet zomaar verkocht aan de eerste de beste”

Pieter Vitse en Nathalie Boydens hebben na 30 jaar hun bekende camping Costa in Bredene verkocht. Met pijn in het hart, want het zijn vooral problemen met de gezondheid die het koppel het besluit deden nemen om hun camping van de hand te doen. “We beseffen dat we hier veel mensen moeten achterlaten”, zeggen Nathalie en Pieter.

Een goedaardige hersentumor nekte Pieter een tijd geleden. Hij werd geopereerd, maar de kans dat de tumor terugkomt is groot. Zeker gezien de tumor op een plaats zat die Pieter het leven kan kosten. “Daarom moet ik stress en druk vermijden”, zegt Pieter. “Dat is de reden waarom we een tijd terug hebben besloten om ‘ons kindje’ te verkopen. We doen dit echt niet met een goed gevoel, maar de gezondheid laat ons geen andere keuze.”

Politieagente

Voor Pieter en Nathalie de camping gingen uitbaten werd het domein gerund door een vzw. “Begin jaren ’90 waren het mijn ouders die de camping uitbaatten als geranten”, vervolgt Pieter. “Ik heb daar ook Nathalie leren kennen.” In de jaren ’90 was het nog zo dat er een attest afgeleverd moest worden door de politie om sterke drank te mogen verkopen. “Ik was op dat moment politieagente in Bredene en moest langsgaan op de camping voor dat attest”, pikt Nathalie in. “Toen ik hem met een koksmuts heen en weer zag lopen, was ik verkocht. Van het een kwam zo het ander en we werden een koppel.”

Uiteindelijk kregen Pieter en Nathalie de kans om de camping te kopen en daarover twijfelden ze geen seconde. “Hier ben je precies een beetje de burgemeester en de sociaal assistent tegelijk”, grapt Pieter. “We hebben hier een vijfhonderdtal plaatsen. Als het hier vol zit, dan lopen er hier maar liefst tweeduizend mensen rond. Dat is een pak volk bijeen. Je creëert daar een band mee. Net dat maakt het extra pijnlijk. Het voelt een beetje alsof we hen achterlaten, maar ze begrijpen onze situatie wel. We zijn echt niet over een nacht ijs gegaan. We hebben onze job ook altijd met hart en ziel gedaan, maar we kunnen niet anders.”

Wijndomein Vitse-Boydens

En zo werkten Pieter en Nathalie de voorbij jaren altijd in een vakantiesfeer. “Natuurlijk gaan we het missen”, beaamt Nathalie als we haar die vraag stellen. “We hebben lang gezocht naar iemand die net als wij, dag en nacht wou klaarstaan voor de mensen op de camping. We hebben niet zomaar verkocht aan de eerste de beste. Dat was voor ons belangrijk. We hadden eigenlijk gehoopt dat onze kinderen de camping verder zouden uitbaten, maar die staan daar niet voor te springen. Ze hebben allebei hun job en willen graag verder in hun eigen sector. Dat begrijpen we natuurlijk, maar het was wel leuk geweest.”

Pieter houdt zich tegenwoordig bezig met vrijwilligerswerk in Mu.ZEE en ook Nathalie wil niet bij de pakken blijven zitten. “Pieter wil zich nog nuttig maken voor de maatschappij nu hij niet meer mag werken en kan daarvoor in Mu.ZEE terecht. Twee jaar geleden zijn we een bovendien wijndomein opgestart in Bredene: Wijndomein Vitse-Boydens in de Zuid-Oostwijk. We gaan daar tegen de zomer ook wonen en binnen een tweetal jaar willen we de eerste flessen verkopen. We gaan ons concentreren op schuimwijn. Pieter zal vooral achter de schermen wat meehelpen. Ik word dus wijnboerin. (lacht) We gaan leven op het ritme van de natuur”, besluit Nathalie.