Piet Sintobin overleden na val in werfput: aannemer bleek geen vergunning te hebben

Nadat Izegemnaar Piet Sintobin (58) dindagavond op de Korenmarkt in Izegem in een werfput belandde, is hij deze namiddag overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen. De familie zit natuurlijk in zak en as, maar ondertussen rijzen ook heel wat vragen bij de omstandigheden waarin dit gebeurde. Volgens burgemeester Bert Maertens had de aannemer die in opdracht van Fluvius werkte geen vergunning. Bij Fluvius erkennen ze de nieuwe vergunning voor de werken pas op woensdag 26 januari, enkele uren na de feiten, opnieuw inging.

Piet Sintobin kwam dinsdagavond 25 januari ten val toen hij op het voetpad over enkele planken over een werfput wandelde. Daarbij verloor hij zijn evenwicht en kwam in de put terecht. Toegesnelde helpende handen konden de man eerst ondersteunen, daarna slaagden de hulpdiensten er in om de Izegemnaar uit de put te krijgen en hem te reanimeren. Maar het mocht allemaal niet baten. Piet Sintobin was door zuurstoftekort in een coma geraakt. “Hij is even voor 15 uur overleden. Er was werd te veel water, stof en modder vastgesteld in zijn longen. De dokters konden niets meer doen. Samen met mijn zus ben ik nog afscheid gaan nemen. Onze moeder kon de zoveelste tegenslag niet aan.”

Al snel stelden heel wat mensen zich vragen over de omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed, zeker ook Piets broer en Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Op basis van wat omstaanders mij vertelden en ik te zien kreeg in de pers en ter plaatse, was het er alles behalve veilig. Ondertussen heeft men de plaats van het ongeval afgezet, maar in feite moesten de mensen over het voetpad op twee planken. Volgens mij niet verantwoord, maar ondertussen loopt er een onderzoek en daarop wil ik niet vooruitlopen.”

De werken waren al ruim een week aan de gang, maar vergunning startte pas op woensdag 26 januari

In opdracht van Fluvius was een aannemer er een rioolaansluiting aan het realiseren bij de woning rechts van café De Koornmarkt. Maar het stadsbestuur bevestigde dat er geen vergunning was. David Callens, woordvoerder van Fluvius: “Eind vorig jaar was er al een vergunning voor de werken, maar normaal zouden die in een halve dag geklaard zijn. Maar er doken problemen op, waarbij ook de straat voor een stuk moest open gebroken worden. De vorige vergunning liep af eind december, de nieuwe ging pas in op woensdag 26 januari. Maar ondertussen was er wel al enkele dagen verder gewerkt.”

De politie kwam vaststellingen doen en het parket onderzoekt de zaak. “We wachten het onderzoek van het parket af, maar als het nodig is zullen we zeker een klacht indien. Al is met maar om onze broer toch deze eer te betonen.”