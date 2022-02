Piet Sintobin liet leven na val in niet beveiligde werfput, maar krijgt van Fluvius wel brief met ‘melding van schade’

Vlak na het overlijden van Piet Sintobin, die op 26 januari overleed nadat hij een dag eerder in een werfput op de Korenmarkt in Izegem was beland, ontving de overledene een brief van Fluvius met als titel ‘Melding van schade’. “Die brief is gedateerd op 27 januari, dan wisten ze daar toch al dat hij overleden was”, fulmineert broer Stefaan Sintobin. “In plaats van een blijk van medeleven krijgen we een brief waar we kop noch staart aan krijgen.”

Het ongeval van Piet Sintobin zindert nog na, zeker omwille van dodelijke afloop en de intrieste manier waarop het gebeurde. Vorige vrijdag werd de Izegemse volkfiguur ten grave gedragen, maar op dat moment was op de Melkmarkt in Izegem, waar Piet met zijn moeder samen woonde, al een brief in de bus gevallen. Stefaan Sintobin, broer van het slachtoffer en ook Vlaams Parlementslid: “Ik heb bewust gewacht met reageren tot na de begrafenis. Maar ik vind dit er toch ver over. Op 25 januari doen de feiten zich voor, een dag later sterft mijn broer en nog een dag later stellen ze een brief op waarin ze melding maken van schade. We hebben van Fluvius nog geen blijk van medeleven te horen gekregen. Nu krijg je een brief waarop je ook enkel schriftelijk mag reageren. Maar we begrijpen ook niet waarop die brief slaat.”

Op 26/1 overleed mijn broer Piet na een tragische val in een werfpunt gedolven door een onderaannemer in opdracht van #Fluvius zonder vergunning en zonder de nodige veiligheidsmaatregelen. De dag erna kwam deze brief @Fluvius_be op zijn adres toe: “Melding van schade”. Schande! pic.twitter.com/KqYbWpYb7D — Stefaan Sintobin (@StefaanSintobin) February 7, 2022



