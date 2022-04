Pierre (23) en Sven (25) beklimmen Mont Blanc voor Kom op Tegen Kanker: “Onze dichte familie kreeg al met de ziekte te maken”

Van 10 tot 16 juni wagen Pierre Gryp (23) uit Desselgem en Sven Ampe (25) uit Kortrijk zich aan ‘Expeditie Mont Blanc 2022’, ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De twee vrienden kregen binnen hun familie al te maken met de ziekte.

Kanker kan iedereen treffen: jong, oud, dichte of verre familie. Ze is overal. Ook jongelingen Sven Ampe en Pierre Gryp werden al geconfronteerd met de ziekte. “Vorig jaar kwam er slecht nieuws van mijn dichte familie. Mijn opa kreeg toen die vreselijke diagnose: prostaatkanker”, vertelt Sven. “Maar gelukkig herstelde hij ondertussen al.” “Ook mijn papa heeft slecht nieuws gehad in 2021, hij heeft de ziekte van Kahler (een kwaadaardige woekering van een bepaald soort witte bloedcellen, red.)”, zegt Pierre.

Wat de geldinzameling betreft: die teller staat momenteel op 2.030 euro. Veel vrienden en familie stortten al massaal, maar we zouden graag ook nog buitenstaanders warm maken om een gift te doen

Pierre en Sven zagen niet al te lang machteloos toe hoe hun familieleden met de diagnose worstelden. Samen besloten ze een actie op poten te zetten. “We wilden mensen die aan kanker lijden een hart onder de riem steken, en wilden er tegelijk ook een avontuurlijk project aan koppelen. Daarom besloten we om van 10 tot 16 juni het dak van Europa te beklimmen: de Mont Blanc. Die Franse reus ligt op 4.807 meter hoogte, de top ligt op de grens met Italië en Frankrijk. Een hele uitdaging dus, maar het is een manier om kankerpatiënten te laten zien dat niets onmogelijk is. Wie wil, kan ons geldelijk steunen. Zo hopen we een mooi bedrag te verzamelen voor Kom op tegen Kanker.”

Voorbereiding

“Het idee begon te rijpen toen we samen in december op skireis waren”, vertelt Sven. “Een maand na terugkomst hebben we de koe bij de hoorns gevat. Het ontbreekt ons nog aan ervaring, maar gelukkig hebben we snel iemand gevonden die ons hierin wil begeleiden. We vergaderden vorige week al eens met hem, en dat maakt de goesting om op avontuur te gaan alleen maar groter. Even hadden we schrik dat de refuges midden juni al volzet zouden zijn, maar dat bleek niet het geval.” “Nu goed, het kan evengoed zijn dat we door weersomstandigheden of hoogteziekte de top niet halen”, is Pierre nuchter. “Maar dat maakt het des te uitdagender.”

De klim

Pierre en Sven spelen al een hele poos samen bij handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs. “Daardoor hebben we uiteraard een uitstekende basisconditie”, gaat Pierre verder. “We zijn allebei ook wel wandelaars, iets wat er van thuis uit inzit. Maar zo’n berg als de Mont Blanc op gaan klauteren, dat is voor ons de eerste keer.”

“Voor een geoefend sporter is het bereiken van de top een haalbaar doel, maar toch zullen we ons goed moeten voorbereiden”, weet Sven. “De snelle en plotse weersveranderingen zijn een niet te onderschatten gevaar. Hoe het schema eruitziet? Op dag één reizen we naar de Mont Blanc, waar we meteen ons gehuurd materiaal moeten afhalen. Voor we op stap gaan, moeten onze rugzakken perfect afgesteld zijn, en gaan we ook de weersvoorspellingen nog eens minutieus uitpluizen.”

Dit is onze manier om kankerpatiënten te laten zien dat niets onmogelijk is

“Op dag twee en drie volgt de voorklim, om te acclimatiseren, het materiaal gewend te raken en onze conditie een laatste stroomstoot te geven”, vult Pierre aan. “Op dag vier, na de overnachting in de refuge, gaan we van start met de effectieve beklimming. We beginnen op een hoogte van 1.400 meter en eindigen op 3.167 meter. Er wordt dan overnacht in de refuge op de gletsjer Tête Rousse. Daags nadien gaat het naar 3.817 meter. Daar ligt het zwaartepunt bij de passage aan de Couloir de Mort. Op dag zes, de 16de juni, viseren we de top, die op 4.812 meter ligt. We beginnen eraan om 1 uur ’s morgens. Na zes uur ploeteren, om 7 uur, zouden we ons einddoel moeten bereiken. Daarna volgt een lange afdaling. Omstreeks 18 uur zouden we opnieuw bij ons startpunt moeten zijn.”

Seppe Smits en Ann Wauters

Sven en Pierre kunnen op pad dankzij enkele plaatselijke sponsors. Ook beroemdheden Seppe Smits en Ann Wauters moedigden het duo al aan. “We kregen van hen aanmoedigende filmpjes toegestuurd, wat toch een enorme boost geeft”, zegt Sven. “Wat de geldinzameling betreft: die teller staat momenteel op 2.030 euro. Veel vrienden en familie stortten al massaal, maar we zouden graag ook nog buitenstaanders warm maken om een gift te doen.”

(Eddy Lippens)