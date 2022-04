Een flesje wijn van 5.000 euro? Je hoeft er niet eens voor naar een grootstad te trekken. Philippe Lambrecht verkoopt de meest exclusieve wijnen in Wijnhandel De Brabandere in Wielsbeke. “Maar klanten met eender welk budget zijn hier zeer welkom, als ze maar mijn liefde voor wijn delen.”

Philippe Lambrecht baat samen met zijn zus wijnhandel De Brabandere uit, een wijnhandel die in 1870 door de nonkel van hun grootvader werd opgestart. Philippe koopt en verkoopt de wijnen, zus Françoise weet elke fles perfect liggen in de uitgebreide wijnkelders. De Lambrechts focussen zich op Franse en Spaanse wijnen. “Daar hebben we al de handen genoeg mee vol”, zegt Philippe Lambrecht. “Ik werk niet met vertegenwoordigers. Wijn verkopen, dat gebeurt in vertrouwen. En de klanten rekenen er nu eenmaal op dat ze mij bij hen aan tafel krijgen, niet iemand anders.”

Recent werd Philippe Lambrecht door de krant De Morgen uitgeroepen tot Belgische Wijnpersoonlijkheid van het Jaar. Wie even bij hem aan tafel schuift, voelt dat die titel meer dan terecht is. In de wijnwereld is Lambrecht géén onbekende. Hij heeft onder meer wijn van wijndomeinen Romanée-Conti, Pétrus en Vega Sicilia in zijn aanbod.

“Dat telt eigenlijk als kwaliteitslabel. Niet zomaar iedereen mag die exclusieve merken verdelen. Dat die namen hun vertrouwen uitspreken in onze zaak, zorgt ervoor dat ook andere grote wijndomeinen ons zélf contacteren om hun wijnen aan ons voor te stellen.”

Wat zijn de duurste wijnen in jullie aanbod?

“Het begint bij 150, 200 euro voor de betere wijnen, 400, 500 euro voor een premier cru zoals Château Mouton-Rothschild. Voor een Pétrus betaal je vanaf 2000 euro per fles. En dan heb je de Romanée-Conti, de meest mythische wijn ter wereld. Dat gaat van 5000 euro tot …..”

“Er zijn ondernemers die héél veel geld verdienen, en die er dergelijke bedragen voor over hebben. Pas op, deze wijn is ook ‘van het beste van het beste’, hé. Als je die wijn proeft en vergelijkt met ‘gewone’ wijnen, dan merk je het verschil. Maar ik wil meteen ook wel benadrukken dat klanten met eender welk budget hier zeer welkom zijn. Zolang ze maar onze liefde voor wijn delen. We hebben ook geweldig lekkere wijn voor 15 euro per fles.”

Klanten met eender welk budget zijn hier zeer welkom. Zolang ze maar onze liefde voor wijn delen

“Vorige week had ik hier twee jonge gasten over de vloer. Echte wijnliefhebbers, die naar hier waren gekomen in de hoop wijnen te proeven die ze elders niet konden vinden. We hebben enkele betaalbare wijnen open getrokken, die ik hen op basis van hun voorkeur had uitgekozen. Ze genoten echt, merkte ik, en zelf werd ik er ook helemaal welgezind van.

Generaties

Zoveel generaties in jullie familie die je al zijn voorgegaan in de wijnbranche. Kón jij wel nog iets anders doen?

“Ik ben opgegroeid tussen de wijn. Ik heb Toegepaste Economie gestudeerd in Leuven. Maar mijn carrière lag hier, daar heb ik me nooit vragen bij gesteld.”

Hoe werkt dat, wijn selecteren?

“Elk jaar in april heb je de week van de primeurs. Daar trekken alle wijnhuizen naartoe met hun primeurwijnen. Wijnen die ze nu al laten proeven, maar die ze dus nog een jaar of twee jaar verder laten rijpen op vaten. Het is dus belangrijk van op dat moment te proeven welke wijnen al dan niet op dat moment al op hun best zijn, maar welke na die extra tijd hun piek zullen bereiken. Of welke geschikt zijn om aan te kopen, om ze zelf in eigen beheer nog 10, 15 jaar te bewaren.”

Het is dus een beetje ‘speculeren’, inschatten welke wijn het best wordt met tijd.

“Inderdaad. Een goeie wijnhandelaar proeft dat.”

Proef je dat nog na pakweg tien wijntjes?

“Tijdens die week van de primeurs proef ik op een week 500 tot 600 wijnen. Je spuwt die wijnen telkens uit, uiteraard. Maar eenvoudig is het inderdaad niet. Je smaakorgaan moet geoefend zijn om na zoveel wijnen nog duidelijke verschillen te proeven. Aan het eind van die week zijn je tanden gegarandeerd pikzwart van al die tanines in de wijn. Gelukkig slijt dat na wat poetsen nog. Maar een dag waarop ik 100 wijnen proef, sluit ik toch ook liefst af met een biertje.” (lacht)

En dan trek je aan het eind van die dag nog een wijntje open ‘voor de goesting’?

“Ik drink ook zeer veel water, ook bij mijn eten.”

Je smaakorgaan moet geoefend zijn om na zoveel wijnen nog duidelijke verschillen te proeven

Na die week van de primeurs stel je het hele aanbod samen voor het komende seizoen?

“Grotendeels. We trekken tussendoor ook wel nog naar wijndomeinen, en ook in wijnkelders die we kunnen opkopen vinden we regelmatig nog pareltjes terug. Áls ze al die jaren in goeie omstandigheden bewaard zijn, welteverstaan.”

Kan je zoveel verkeerd doen met een fles wijn? Die is toch netjes afgesloten met een kurk?

“Je kan wijn echt helemaal kapot helpen door ‘m te warm te bewaren. 12 graden is de ideale temperatuur om wijn te bewaren, 70 tot 90 procent de ideale vochtigheidsgraad. Elke zomer dat de wijn warmer dan 15 graden krijgt, kort je zijn levensduur in met 5 jaar. Meer dan 25 graden betekent dat je ‘m 10 jaar sneller mag weggooien.”

Ook wijnbouwer

Je verkoopt niet alleen wijn, je bent zelf ook wijnbouwer?

“Klopt. In 1999 heb ik samen met enkele vrienden Vlamingen 7,5 hectare gekocht in Priorat, een rotsachtige streek in Spanje met een microklimaat. Het idee om daar zelf wijn te verbouwen, kwam vooral uit ongeloof dat bijna niemand anders dat deed: zo’n beloftevolle streek, en het leek wel of de mensen dat niet door hadden. Dus hebben we er maar zelf een wijngaard gestart. De ondergrond bestaat er uit schilferrots. Heel woeste, onherbergzame ondergrond, waar je zelfs gaten moet in boren zodat de druivenranken er zouden groeien. Maar als ze er groeien, rijken hun wortels tot 15, 20 meter diep, en leveren ze karaktervolle druiven op.”

“Een goed idee is die wijngaard gebleken. De wijnen die we daar kunnen verbouwen, zijn echt fenomenaal. Intussen hebben we er al 60 hectare verworven. We produceren 2.000 tot 24.000 flessen per hectare. Als je ervan proeft, dan komt gegarandeerd dezelfde reactie: Wow, wat drink ik hier!. De prijs blijft met 14 tot 72 euro per fles best betaalbaar. Daarnaast heb ik ook enkele hectares aangekocht in Bordeaux, samen met een chinees en nog een Fransman. Iedere wijnliefhebber droomt van een château in Bordeaux, he.”