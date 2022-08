Philippe, Jozef en Jessica stapten 1.000 km ten voordele van vzw Onze Kinderen: “De warmte was soms echt lastig”

Na een wandeltocht van meer dan 1.000 kilometer zijn Philippe Malysse, Jozef Verbrugge en Jessica Bolle dinsdag aangekomen op hun eindbestemming, het Portugese Midoes. De drie vrienden hebben er 44 wandeldagen opzitten. Philippe, Jozef en Jessica stapten ten voordele van vzw Onze Kinderen. “De warmte was soms echt lastig.”

Begin juli startte het avontuur van Philippe Malysse, Jozef Verbrugge en Jessica Bolle aan de gebouwen van vzw Onze Kinderen in Rumbeke. De vereniging is actief in de bijzondere jeugdzorg. Jan Veranneman en Hilde Baelen voerden hen van daaruit met de camper naar het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port. Vlakbij de Pyreneeën startte de wandeltocht van de drie.

“Wij hebben dan wel duizend kilometer gewandeld, maar Jan en Hilde zorgden ervoor dat we ons alleen op het wandelen moesten concentreren. Alles stond elke dag voor ons klaar. Ze waren een fantastische steun voor ons.”

Compostela

De wandeltocht ging eerst richting Compostela. Onderweg wandelden ook twee groepen jongeren van Onze Kinderen mee. “De jongen leverden mooie inspanningen. Het deed ons echt deugd om hen er even bij te hebben”, aldus Philippe. Hij genoot het meest van de aankomst in Compostela. “Na het overlijden van mijn vader vier jaar geleden zijn we hier ook geweest. Het bleef een emotioneel moment.”

Na een tussenrit met de camper werd er de voorbije dagen gewandeld naar Midoes. Het dorp vormt het decor voor La Trao Xtra, een individueel time-outproject van vzw Onze Kinderen. “Omdat de mensen van die vereniging een band hebben met het dorp, wilden we tot daar stappen. We hebben wel de moeilijk begaanbare Portugese wegen onderschat.”

Dinsdagmiddag kwamen de drie vrienden na 44 etappes aan op hun eindbestemming. “Een fantastisch avontuur, al was het toch vaak afzien door het warme weer. De hitte was soms echt lastig. We merkten dat onze verslagen op sociale media massaal werden gelezen en dat zorgde er mee voor dat we bleven doorzetten.”

Spaghetti-avond

Onder andere een delegatie van Onze Kinderen ontving de wandelaars dinsdagmiddag. Het avontuur van de drie en hun twee begeleiders zit er nu op. “Na bijna twee maanden wandelen wordt het de komende weken weer aanpassen.”

Met de wandeltocht wisten Philippe, Jozef en Jessica al een mooi bedrag in te zamelen voor vzw Onze Kinderen. Op 24 september volgt er nog een spaghetti-avond in het VTI in Roeselare. Meer informatie daarover is te vinden op de Facebookpagina Stappen voor een toekomst. De cheque-uitreiking aan vzw Onze Kinderen vindt plaats op 6 oktober.