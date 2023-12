Philip uit Ieper melkt op muziek: “Zo komen mijn koeien tot rust, zelfs tijdens vuurwerk”

In de stal van Philip Fleurbaey weerklinkt dag en nacht muziek. Dat is goed voor de koeien en dus ook voor de melk, gelooft hij. “Klassiek, metal of polonaises: voor mijn dames is het allemaal goed.”

Oudejaar nadert: tijd voor De Tijdloze in de stal van de muziekminnende melkboer Philip Fleurbaey, die op 2 januari 53 wordt. Zijn “jeugdsentiment” – Master Of Puppets van Metallica – heeft hij ingestuurd als nummer één. “Da’s gewoonweg losgaan, hé”, bekent de boer aan de keukentafel op de Ieperse hoeve. “Onze koeien zijn heavy metal gewend”, vult vrouw Nancy aan. Nog snel een koffie en dan de stal in voor het avondlijk ritueel op het ritme van melkmachines en muziek uit een box ter hoogte van de uiers.

“In de stal speelt altijd muziek, dag en nacht”, vertelt Philip tussen het melken door. “Nu staat Studio Brussel op omwille van De Tijdloze. Op die radiozender luister ik ook graag naar De Zwaarste Lijst, dat geeft extra vettige melk op paasmaandag (lacht).”

Vuurwerk

De boer gelooft dat muziek zijn melk ten goede komt. “De koeien worden er alleszins kalm van. Muziek vangt tal van plotse geluiden op. Denk maar aan een toeslaande deur, overvliegende straaljager of knallend vuurwerk, waardoor ze kunnen schrikken en met de kudde op een hoop gaan lopen. Muziek nivelleert externe geluiden en zorgt voor rust. Wanneer mijn dames zich op hun gemak voelen, komt dit hun melkproductie ten goede.”

Elpee

“Ik haal het idee uit de konijnenhouderij. Die dieren zijn heel nerveus en als ze schrikken, zouden ze zelfs kunnen doodvallen door de stress. Voor mijn koeien speelt het muziekgenre geen rol. Er is ergens een wetenschappelijke studie over het rustgevende effect van klassieke muziek. Maar daar word ik nerveus van, wat ik uitstraal naar de dieren en dan komt het ook niet goed. Afhankelijk van mijn gemoedstoestand speel ik wel eens golden oldies of een elpee van vroeger.”

De boer stelt ook zelf speellijsten samen op Spotify onder de naam Philip de Witten. “Ik had ooit blond weelderig haar”, verklaart hij. De speellijsten ‘muziek verzacht de zeden’ en ‘positive vibes’ omvatten tal van genres: van Steve Aoki over The War on Drugs tot George Michael en Rage Against the Machine. “Klassiek, metal of polonaises: voor mijn koeien is het allemaal goed. Nancy en mijn 22-jarige zoon Arne hebben meer last van mijn muziekkeuzes.”

Kat met keelpijn

Gelukkig staat zijn vrouw doorgaans in de hoevewinkel, waar nu een “ijsmarathon” woedt: voor de eindejaarsfeesten zijn tal van ijsbuches en -taarten bereid met melk van eigen koeien en suiker uit eigen bieten. In de melkstal is Philip vaak in zijn eentje aan het werk. “De muziek zorgt er niet alleen voor verstrooiing. Het is een passie en belangrijk deel van mijn leven. Ik durf wel eens meezingen gelijk een kat met keelpijn. Ook dat deert mijn koeien niet.” (TP)