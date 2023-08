Philip plaatst doodskruisen met zwemvesten op strand van Koksijde: “Van échte vluchtelingen, gevonden in de duinen”

Op het strand van Koksijde konden wandelaars zondag een opvallend tafereel aanschouwen. Er stonden diverse doodskruisen, aangekleed met rode zwemvesten en namen van vluchtelingen. “Die reddingsvesten zijn van échte vluchtelingen, gevonden in de duinen in Frankrijk”, zegt initiatiefnemer en strandjutter Philip Gadeyne. “Ja, het zijn harde beelden. Maar de realiteit is nóg harder.”

Wie zondagmiddag op het strand van Koksijde wandelde kon er niet naast kijken. Verspreid over een stuk strand stonden zo’n 18 doodskruisen in hout. Elk kruis had een rode zwemvest op met daarop een naam. Boven hing een bordje met ‘RIP’. Het bleek om een eenmansactie te gaan van strandjutter Philip Gadeyne (64) uit Oostduinkerke.

Hard beelden, harde realiteit

“Zondag las ik opnieuw een stuk over zes transmigranten die verdronken zijn toen hun boot vanuit Frankrijk kapseisde”, legt Philip uit. “Alweer, vloekte ik. En alweer was het een klein bericht op de nieuwssites, alsof het om een klein incidentje gaat. Dat maakt me altijd zo kwaad en daarom besloot ik meteen een actie op poten te zetten.”

“Kort na de middag, wanneer er de meeste drukte is op het strand, besloot ik mijn houten kruisen met rode zwemvesten neer te poten. Die heb ik al langer. De zwemvesten zijn van échte vluchtelingen, gevonden in de duinen net over de Franse grens. Ze zitten er gewoon verstopt.”

“Sommigen vinden het harde beelden. Wel: de realiteit is nog véél harder”

“En al vaak vond ik er wat kledij, pampertjes, een babyfles en wat voeding. Dit probleem blijft zo groot en ik wil er blijven aandacht om vragen. Daarom plaatste ik die houten kruisen er. Ze stonden er een drietal uur en veel wandelaars kwamen vragen stellen of foto’s maken. De meesten hebben er alle respect voor en vinden het intrigerend. Sommigen vinden het harde beelden. Wel: de realiteit is nog véél harder.”

Nooit ‘klein nieuws’

Wat Philip het meeste stoort, is dat transmigranten die verdrinken in de Noordzee anno 2023 nog steeds kan. “En nog meer: dat het lijkt alsof dit de normaalste zaak van de wereld is”, vervolgt hij. “Dat is het niet, dat is het nooit. Dit is nooit klein nieuws. Het gaat hier wel om mensenlevens hé.”

“Mensen die gewoon op zoek zijn naar een beter en volwaardig bestaan. Mensen die daarvoor de ongelofelijke risico’s nemen van een overtocht op de drukst bevaren zeeroute ter wereld en dat niet overleven. Kan je je voorstellen hoe wanhopig ze moeten zijn? Dit mogen we nooit normaal vinden.” Philip is van plan zijn actie nog te herhalen.

(JH)