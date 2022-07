Philip Janssoone stopt in november met Bistro Botenga: “Wijn is mijn tweede passie”

Philip Janssoone stopt pas over enkele maanden met zijn bekende bistro Botenga aan de Franchommelaan, maar hij kan nu al nauwelijks de vraag bijhouden. Iedereen wil er blijkbaar graag nog een laatste keer de voetjes onder tafel schuiven. “Op 6 november, onze allerlaatste dag, zitten we nu al helemaal volgeboekt”, klinkt het.

Bistro Botenga gaat zijn laatste maanden in: chef Philip Janssoone (51) houdt het in november voor bekeken. “De eigenaar wil het pand verkopen, en ik ben zelf ook aan iets anders toe. In die dertig jaar dat ik horeca doe, is het er niet gemakkelijk op geworden”, zegt hij. Philip begon zijn carrière destijds als uitbater van het stationsbuffet Intercity in Blankenberge. “Horeca is en blijft een mooi beroep, maar die goeie jaren komen nooit meer terug. Iedereen wil ’s zomers een terrasje doen, maar niemand wil de mensen nog bedienen. Het is soms meer problem solving aan het worden, en die problemen neem je ’s avonds vaak ook mee naar huis. Het is tijd om wat meer van het leven te genieten”, aldus Philip.

Tijd inhalen

Daarnaast wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. “Gemiste tijd inhalen. Mijn dochter is er ondertussen 19, het wordt dus tijd dat we samen leuke dingen doen. In al die jaren ben ik bijvoorbeeld ook nog nooit naar een trouwfeest kunnen gaan”, klinkt het. Na negen jaar Bistro Botenga gaat Philip vanaf november een nieuwe uitdaging aan als vertegenwoordiger bij Rabotvins, een bekende groothandel in wijnen en aperitieven.

“Die firma is gevestigd in Gent, maar wil graag voet aan wal krijgen aan de kust. Het toeval wil dat ik met de zaakvoerder in de klas zat toen ik in Ter Groene Poorte mijn zevende specialisatiejaar wijnleer deed. Hij had gehoord dat ik met de Botenga zou stoppen en vond mij de geknipte persoon voor de job. Ik ken hier alleszins goed mijn weg in de horecawereld, en wijn is sowieso altijd een tweede passie gebleven. Al moet ik er ook wel bij zeggen dat de wijnwereld enorm veranderd is sinds ik in ’89 van de hotelschool afzwaaide. Ik ben mijn wijnkennis nu dus weer wat aan het opfrissen”, glimlacht Philip.

Of hij de laatste tien jaar veel zag veranderen in de Blankenbergse horeca? “Er zijn hier de voorbije jaren heel veel kwaliteitsvolle horecazaken bijgekomen, en dat is goed, dat houdt je scherp. Anderzijds was ik als geboren en getogen Blankenbergenaar zo stilaan wel een uitzondering aan het worden. Dat schepte een band: met veel van mijn klanten deel ik verhalen, we zijn samen opgegroeid. Het is dus ergens ook wel met spijt in het hart dat ik er straks de stekker uittrek, maar dit is nu voor mij het ideale scenario. En ik heb die nieuwe uitdaging ook gewoon nodig.” (Wim Kerkhof)