PFAS-verontreiniging in grondwater rond brandweerkazerne Langemark-Poelkapelle

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft onlangs een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweer ter hoogte van Melkweg 2 in Langemark-Poelkapelle. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. “Bewoners in een straal van 500 meter krijgen de raad geen putwater meer te drinken of ermee te koken.”

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In Vlaanderen worden de brandweerterreinen aan een onderzoek onderworpen omdat daar vaak gebruik werd gemaakt van PFAS-houdende blusschuim bij oefeningen. In Langemark-Poelkapelle tonen de meetresultaten een duidelijke aanwijzing op verontreiniging met PFAS in grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig.

“In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

Geen putwater in moestuin gebruiken

Door de verhoogde PFAS-waarden op de site, is er voor de omwonenden een risico op blootstelling als ze grondwater gebruiken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen aan de omwonenden om gebruik van water uit grondwaterputten te vermijden voor bepaalde toepassingen. Mensen met grondwaterput wordt aanbevolen geen putwater meer te gebruiken als drinkwater, om te koken en om koffie te maken. Ook best geen moestuin bevochtigen met putwater.

Stoffen stapelen op in lichaam

“Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.”

Het bestuur van Langemark-Poelkapelle is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.