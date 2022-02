Peuterklasje Zeppelinschool Dentergem telt liefst 3 tweelingen

Unicum in de Dentergemse vrije basisschool Zeppelin. In de peuterklas zijn er onder de 17 kinderen liefst drie tweelingen.

“In twee gevallen gaat het om een jongen en een meisje, dus valt het voor ons en vooral de leerkracht nog mee om een onderscheid te maken”, glimlacht directeur Wim Vromant. De tweelingen in kwestie zijn Marte en Miel Vanlancker, Henri en Léon Ranson en Jules en Lien De Weirdt, allemaal geboren in 2019.

“Jaar na jaar komen er tweelingen bij. Volgend schooljaar zal er in elke kleuterklas minstens eentje zitten en er werd ook alweer een tweeling ingeschreven voor het instapklasje, wat hun aantal in het kleuter straks op zes brengt”, geeft de directeur nog mee.

Aantal kleuters in lift

Over het algemeen zien ze in Zeppelin het aantal kleuters nog elk jaar stijgen. Klassen van rond de 30 kinderen zijn er zeker geen uitzondering. “Aangezien we amper kinderen van buiten de gemeente mogen verwelkomen en er niet echt veel jonge gezinnen bijkomen in de gemeente, heb ik niet echt een verklaring voor deze opvallende toename”, aldus nog directeur Vromant.

Juf Conny Delmotte (59), die samen met juf Marlies Dewitte voor de klas van de tweelingen staat, heeft zoiets nog nooit meegemaakt in haar 38 jaar als juf. “Het is inderdaad de allereerste keer in mijn carrière”, lacht juf Conny. “Gelukkig zijn ze gemakkelijk uit elkaar te houden. In de tweede kleuterklas hebben we ook Bram en Tuur Demaeght en in de eerste kleuterklas Leonie en Jules Taelman. Dat betekent dat we volgend jaar in elke kleuterklas minstens een tweeling zullen hebben.” (TVW/JF)