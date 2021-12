Petrouska Beke en Sam Nuytten in de weer voor kerst op Stationsplein Roeselare: “Massa kerstfilms bekijken… in juni”

Er zijn geen kerstchalets, maar de horeca van het Stationsplein wil het daarom niet minder gezellig maken. Sam Nuytten is de spreekbuis van het Stationsplein én de voorzitter van Shopping & Centrum Roeselare. Hij is ook de partner van Petrouska Beke van het gelijknamige restaurant.

“De kerstperiode is voor mij zeker leuk als het over het decoratieve aspect gaat”, steekt Sam Nuytten (52) van wal. “De kerstversiering van de zaak en de sfeerverlichting en kerstelementen van het Stationsplein liggen mij na aan het hart. Maar het kerstfeest en oudejaarsavond gaan grotendeels aan mij voorbij. Dan zijn Petrouska en ik wel samen thuis en eten we iets maar het gebeurt vaak dat we na een tijdje in de zetel in slaap vallen.”

“We proberen dan wel een kerstfim mee te pikken maar dat lukt niet dikwijls”, lacht Petrouska. “Nochtans ben ik, net als Sam, gek op het decoratieve van de kerstperiode. Weet je dat ik een hele reeks kerstfilms bekijk op het vliegtuig wanneer we in de zomer op reis gaan? Ja, ik bekijk mijn kerstfilms in juni. Gewoon om inspiratie op te doen voor de kerstversiering in het restaurant. Toen we naar Zuid-Afrika vlogen, heb ik 15 kerstfilms bekeken. Echt waar, ik had ze allemaal gedownload en op de heen- en terugreis was het allemaal kerst dat de klok sloeg. Mijn medepassagiers trokken vreemde ogen (lacht).”

Jacht op reuzenrad

“En ik ga dan aan de slag met de ideeën van Petrouska”, neemt Sam over. “Ik zoek op internet waar ik haar versiering kan kopen, ik zorg voor het transport, de opslag in een loods en dan het uiteindelijke versieren van de zaak. Ik sta inderdaad in voor de logistieke kant van de zaak.”

“Het is natuurlijk jammer dat het dit jaar opnieuw geen normale kerstperiode is. Iedereen in Roeselare was er ongelooflijk klaar voor”, gaat Sam verder. “Corona heeft het echter opnieuw anders bepaald. Er komen geen kerstchalets want de maatregelen zijn te zwaar voor de uitbaters, ze zouden er financieel bij inschieten. Qua sfeer zal dat natuurlijk een impact hebben. Gelukkig hebben we een reuzenrad kunnen plaatsen in Roeselare en dat was toch een hele prestatie. Heel veel steden zagen zich immers geconfronteerd met problemen zoals de onze en de jacht op attracties zoals een reuzenrad was groot. Zo’n rad is immers relatief coronaveilig en dan ook bijzonder gegeerd op kerstmarkten.”

“In de kerstperiode is het voor ons enorm druk”, bedenkt Petrouska. “We beginnen om acht uur ’s morgens en zijn klaar om twee uur ’s nachts. Het is keihard werken, ja. We ontbijten eerst samen om half acht en onze volgende maaltijd is om twee uur ’s nachts. Vanaf acht uur controleren we de kerstversiering op het Stationsplein en we checken of er niets kapot is.”

“Dan slaan we in normale tijden vlug een praatje met de eerste chalethouders die aankomen en we vragen hoe hun avond is geweest. Vervolgens is het tijd om in onze eigen zaak alles klaar te maken: de laatste zaken poetsen, koelkasten checken, boodschappen doen, de mise-en-place verzorgen en maken dat we om half elf de deuren kunnen openen voor een leuke werkdag.”

Vier Rottweilers

“Ik moet dan wel elke dag enkele uren verdwijnen want thuis hebben we ook vier Rottweilers lopen die een beetje verzorging nodig hebben”, lacht Sam. “Of het niet steekt dat Petrouska en ik niet veel tijd hebben om zelf van de kerstsfeer te genieten? Goh, eigenlijk niet want als wij de mensen zien genieten van een leuke namiddag of avond dan zijn we zelf eigenlijk gelukkig en is onze dag geslaagd.”

“De gezondheidsmaatregelen die de overheid heeft opgelegd zijn wat ze zijn. We moeten daar niet veel over zeuren, het heeft geen zin. Het vaccinatiecertificaat controleren, is niet zo’n groot probleem. Wij bieden onze klanten zelfs een afdruk van hun certificaat aan en plastificeren het. Ik denk dat we ondertussen 1.500 pasjes hebben afgeleverd (lacht). Ja, echt waar! Er kwam op een bepaald ogenblik zelfs een busje met negen mensen aan uit Gent. Dat waren mensen die niet zo vertrouwd zijn met de digitale wereld en gehoord of gelezen hadden dat wij de mensen helpen.”

“Die Gentenaars kwamen shoppen in Roeselare en eten bij ons nadat wij hun vaccinatiepas hadden gecontroleerd, afgedrukt en geplastificeerd. We hebben trouwens ook al klanten uit Oostende over de vloer gekregen die speciaal naar Roeselare zijn gekomen met dezelfde vraag.”

Handen in elkaar

“Ons restaurant bevindt zich 36 jaar op het Stationsplein en ik werk hier al 25 jaar. En Sam maakt al zes jaar deel uit van het team”, bedenkt Petrouska. “En ik doe het nog altijd even graag. Bovendien vind ik het Stationsplein super: ik denk dat wij altijd de beste animatie hebben, we hebben zeker de leukste terrassen en ongelooflijk goede collega’s. Het beste bewijs is toch onze actie ‘Stoffoasje van de Stoasje’ tijdens de tweede lockdown. Alle handelaars sloegen de handen in elkaar om een meeneemmaaltijd in een box aan te bieden van aperitief tot dessert. Dat was toch een sterk staaltje van samenwerking. Ook dat is tenslotte Oltegoare Roeselare.”

“Normaal gezien nemen we na de eindejaarsperiode een tiental dagen vakantie”, besluit Sam. “We vliegen dan naar een zonzekere bestemming om de batterijen op te laden. Een beetje uitrusten in de zon maar ook een paar zaken bezoeken die ons interesseren. Na zo’n vakantie kunnen we er opnieuw tegenaan gaan. Nu weten we nog niet waar we zullen op reis gaan en of het wel mogelijk zal zijn om op reis te gaan. We wachten bijgevolg nog heel even af.”

(PS)