Petrolbrothers zamelen 2.000 euro in voor Kinderkankerfonds

Glimmende velgen, opvallende spoilers en vooral een peperkoeken hart. De autofreaks van Petrolbrothers schonken dit weekend niet minder dan 2.000 euro aan het Kinderkankerfonds. “Men schrok ervan dat het sociale karakter ook binnen de autowereld leeft.”

Flits terug naar december 2024. Op het ijs van Ijsbaan De Piste is er van schaatsers geen spoor te bekennen. De handschoenen en mutsen werden ingeruild voor brullende motoren en stijlvolle koetswerken, voor een eerste editie van ‘Petrolbrothers on ice’. Het event moest een nieuwe dimensie geven aan de autoshows van weleer. Het geheel werd afgesloten met een schaatssessie, waarbij sportievelingen zelfs tussen de Ferrari’s en Porsches konden schaatsen.

“Het was een nieuw gegeven, iets wat nog nooit eerder werd gedaan”, klonk het na afloop bij mede-organisator Jordi Ollivier. “Maar het werd een succesverhaal. We hadden 1.500 kerstmutsen laten maken om uit te delen. Dat bleek uiteindelijk flink onvoldoende. En ook bij de exposanten klonk heel wat lof, in die mate dat we voor december 2025 al een tweede editie op de planning hebben gezet.”

Een nieuw mekka voor de autoliefhebbers dus, al was het voor de leden van autoclub Petrolbrothers vooral ook om het sociale aspect te doen. “De integrale opbrengst werd afgelopen weekend aan het Kinderkankerfonds geschonken, goed voor 2.000 euro. Die waren niet alleen blij met de cheque, ze waren ook verbaasd. Er hangt rond de wereld van autoliefhebbers nog steeds dat beeld van straatracers en snelheidsduivels, terwijl we als gepassioneerde verzamelaars echt wel begaan zijn met de medemens.”

Het initiatief van Petrolbrothers was niet het eerste waarbij ze een nobel doel ondersteunden. Tijdens de feestperiode hielden ze ook hun eigen pop-up winkel draaiende, in shoppingcenter K in Kortrijk. “Hievoor hadden we een volledige lijn met eigen ‘streetwear’ laten ontwikkelen. Dat bracht in totaal 1600 euro op, een bedrag dat werd geschonken aan Boven De Wolken.”