Petrol Brothers schenken 3.000 euro aan vzw Boven de Wolken

De Petrol Brothers overhandigden onlangs een cheque van liefst 3.000 euro aan vzw Boven de Wolken. Die vzw steunt ouders die hun baby verliezen. Het gaat om een deel van de opbrengst van de autoshow voor oldtimers en getunede wagens die eind mei plaatsvond. De opkomst overtrof alle verwachtingen. “Liefst 735 voertuigen mochten de Petrol Brothers verwelkomen”, aldus burgemeester Jan Stevens (CD&V) die het gebeuren heel genegen is. “Het is een mooie organisatie waarop we kunnen vertrouwen. Alles verliep perfect. Niet één peukje bleef er achter na het event. Bovendien streven ze ook een goed doel na en niet louter het commerciële. We hebben al een nieuwe afspraak gemaakt op 26 mei 2024.” (MI/foto Frank)