Petra Van Dyck is de grote winnaar van de eindejaarsactie in Oostkamp

Petra Van Dyck mag een hele dag genieten in Oostkamp. Zij kwam als winnaar uit de bus van de Eindejaarsactie #8020.

Haar verwendag zal beginnen in het Plantencentrum het Wilgenbroek waarna zij voor de lunch verwacht wordt in ’t Bloemhuisje. In de namiddag zal ze verwend worden in Instituut Sanas waarna ze naar restaurant Schatteman mag om culinair verwend de avond af te sluiten. Dit alles heeft een waarde van 100 euro. Zij kreeg haar prijs overhandigd op 31 januari.

Naast de hoofdprijs kregen 16 personen een waardebon van minimaal 250 euro: Marleen Desmet, Els Vanhoutte, Peter Bultynck, Conny Geerolf, Lien Vandenabeele, Oswald Pauwels, Wika Magengier, Willem Gyssels, Soetkin Vandamme, Catherine Vermeersch, Timothy Inghelbrecht, Maria Van Poucke, Carine Vandycke, Andy Deketelaere, Sandra Coopman en Caroline Vanhollebeke. Twee krijgen een beleef Oostkamp pas van 100 euro en 80 winnaar krijgen er een van 50 euro.

In het totaal zijn er 32.893 digitale winstscans en 9742 eindejaarsloten geweest tijdens de voorbije eindejaarsperiode. Deze actie was een samenwerking van Unizo Ruddervoorde-Waardamme, Unizo Oostkamp, Shopping Oostkamp en de gemeente Oostkamp. (GST)