Petitie voor overstap tussen twee nieuwe buslijnen: senioren vragen dat Bredene huiswerk opnieuw maakt

Drie seniorenverenigingen slaan de handen in elkaar en starten een petitie. “We vragen een overstapmogelijkheid tussen de buslijnen 2 en 4 ter hoogte van de Groenendijkstraat.” Er is echter weinig hoop dat het plan het haalt.

Momenteel zijn de lijnen 4 en 9 nog verbonden, maar in het nieuwe vervoersplan wordt dat hervormd. “Lijn 4 wordt een Bredense lijn met een lus in Bredene Duinen. De nieuwe buslijn 2 maakt eveneens een lus op de Vuurtorenwijk”, zegt Kris Costenoble (voorzitter van Vief Bredene). “Er is geen verbinding meer tussen beide wijken. Mensen van Bredene die naar de Vuurtorenwijk willen of mensen die van daar inkopen willen doen in Bredene moeten eerst met hun bus naar het station van Oostende om daar over te stappen.”

Ook de voorzitters van de andere seniorenverenigingen Okra (Marnix van Eegro) en Vlas (Jan Defurne) sluiten zich daarbij aan: “We werden ook niet geraadpleegd over deze belangrijke wijziging die volgens onze info volgende zomer al zou ingaan.”

Overstappunt

De oplossing is volgens de drie seniorenverenigingen simpel: een overstappunt aan de bushlate Driftweg ter hoogte van de Groenendijkstraat, ongeveer in het midden tussen de lijnen 2 en 4. “Daarvoor moet wel het traject van lijn 4 verlengd worden richting Vuurtorenwijk, maar dit connectiepunt zou een oplossing bieden voor de problemen die zich zullen stellen. Bovendien zouden dan beide wijken weer verbonden zijn. De petitie moet onze eis kracht bij zetten en de gemeente aanzetten om actie te ondernemen.”

Schepen Kristof Vermeire (CD&V) onderhandelde voor Bredene het plan: “Het is van toepassing voor de hele regio en werd ook door onze gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het is geen ideaal plan, maar wel het best haalbare. Er is een hogere frequentie voor de lijn 4, de MariaDuynebus werd behouden en de Bostoenwijk wordt beter bediend. Een lijn naar het Staf Versluyscentrum en het shoppingcenter hebben we niet uit de brand kunnen slepen. Er is een globaal budget voor de hele regio en wat je in de ene gemeente toevoegt, wordt bij de andere gemeente weggehaald. In tegenstelling tot vroeger kan de gemeente niet meer rechtstreeks met De Lijn onderhandelen voor aanpassingen en extra budgetten. Ik betwijfel ook of er zo’n grote stroom reizigers is tussen de Vuurtorenwijk en Bredene Duinen. Uit telling blijkt wel dat er niet zoveel mensen uit Bredene van en naar de Vuurtorenwijk rijden. De datum waarop het plan in voege treedt klopt ook niet want die is nu door Vlaanderen al vooruitgeschoven naar 2024. In een verkiezingsjaar vind ik dat overigens niet meteen een ideaal moment. Ik denk niet dat er nog veel zal veranderen aan het plan dat u voorligt.”