Petitie voor behoud De Koornbloem in Torhout: “Wij willen onze school niet kwijt”

Als de Scholengroep Sint-Rembert er effectief in slaagt om tegen 2027 aan het begin van de Ernest Claeslaan een nieuw, modern complex voor De Oefenschool te bouwen, verdwijnen de drie huidige vestigingsplaatsen van de genoemde basisschool. Dus naast die aan de Bruggestraat en de Papebrugstraat ook de wijkschool De Koornbloem. En daar is het actiecomité ‘Behoud Koornbloem’ niet blij mee.

“We willen onze gezellige, kwaliteitsvolle en kleinschalige school niet kwijt”, aldus Lisa Hemeryck en Michelle Taelman namens het actiecomité. Lisa is ook lid van het oudercomité, maar dat staat los van Behoud Koornbloem, dat hoofdzakelijk bezorgde mama’s verenigt. Mama’s die willen dat hun kinderen en deze van de komende generaties kunnen blijven schoollopen in De Koornbloem.

Individuele aandacht

Behoud Koornbloem is een petitie gestart om het streven naar het behoud van de wijkschool op ’t Rozeveld kracht bij te zetten. Die werd intussen al door meer dan 500 mensen ondertekend.

“De kwestie lééft meer dan ooit in onze buurt”, zegt Lisa Hemeryck. “De ouders van de zowat 140 leerlingen van De Koornbloem zijn uiteraard ongerust, maar ook andere mensen van de wijk. Want er moet geen tekeningetje bij: neem ons schooltje weg en het sociale leven dreigt als een pudding in elkaar te zakken. Dan komt zelfs de lokale jeugdbeweging KSA De Wiek in gevaar, want die zal nog nauwelijks leden kunnen werven. De school is nu eenmaal het kloppende hart van onze wijk.”

Actiecomité ‘Behoud Koornbloem’ strijdt voor voortbestaan wijkschool

“Het onderwijs in De Koornbloem staat gelijk aan kwaliteit, veiligheid, rust en geborgenheid”, voegt Michelle Taelman eraan toe. “Mochten de kinderen van onze buurt naar de Ernest Claeslaan naar school moeten, dan dienen ze gevaarlijke verkeerspunten te passeren, waaronder de rotonde van de Keibergstraat met de afrit van de E403. Eerlijk? Jonge kinderen daarlangs laten fietsen, is risico’s nemen. Het belang van het kind moet voorop staan, dus moet De Koornbloem blijven.”

“Onze wijkschool biedt kleinschaligheid en dat is een enorme troef”, vindt Lisa. “Een persoonlijke leeromgeving met individuele aandacht voor elk kind zorgt voor emotionele veiligheid. Het gevolg is een optimale ontwikkeling en groei. Niemand kan toch tegen kwalitatief onderwijs op maat zijn? In een kleine school rekening kunnen houden met de unieke behoeften en talenten van ieder kind is een weldaad. Het sluiten van de school zou een negatieve impact hebben op de onderwijsmogelijkheden voor onze kinderen. Je voelt aan de jongens en meisjes dat ze hier graag naar school gaan. De liefde voor De Koornbloem is heel groot. Het zou erg jammer zijn mochten ze terechtkomen in een grote school voor pakweg 500 kinderen.”

Grote renovatiekosten

Algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert begrijpt de bezorgdheid van de ouders, zegt ze, maar vindt dat de troeven van een nieuw, eigentijds complex onderschat worden.

“De Oefenschool heeft momenteel drie vestigingsplaatsen en in elk van de drie zijn er gemiddelde tot grote renovatiekosten noodzakelijk”, aldus de directeur. “Met ongeveer dezelfde investeringen kunnen we een volledig nieuwe school bouwen, waarin de drie vestigingen zullen samenkomen. Er wordt vaak vergeten dat nieuwe scholen een veel groenere look krijgen dan vroeger, dus zal op dat vlak de tegenstelling tussen de wijkschool en de stadsschool er niet meer zijn.”

“We moeten nu eerst afwachten of de Vlaamse overheid ons project wil financieren. Als dat zo is, zullen we sowieso nog in overleg gaan met het personeel en de ouders van de drie vestigingen van De Oefenschool. We hopen de nieuwe school in het schooljaar 2027-2028 in gebruik te kunnen nemen. Eenmaal de nieuwbouw er is, zullen alle kinderen terechtkunnen in moderne lokalen vol licht en lucht, met een goede akoestiek en een perfecte uitrusting. Plus: op een ruime, in het groen ingebedde speelplaats.”

“Het klopt dat het verdwijnen van De Koornbloem impact op de wijk heeft, maar we moeten nú beslissingen nemen voor pakweg de komende 50 jaar. We zouden niet graag ooit kleinere vestigingen moeten sluiten zónder dat er een mooi alternatief is. Nu hebben we de kans om te bouwen op ons enige nog vrije perceel met de bestemming openbaar nut.”