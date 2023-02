Peter vindt net voor Valentijn verborgen liefdesgedicht in oude tuinlantaarn: “Wie schreef deze brief?”

Het oudste vissershuisje van de Belgische kust in Blankenberge had blijkbaar nog niet al zijn geheimen prijsgegeven: uitbater Peter Gadeyne botste er zondag per toeval op een vergeten liefdesgedicht, opgerold in een oude tuinlantaarn. “Ik hoop dat de wens van de poëet ondertussen uitgekomen is, of anders op deze Valentijn alsnog verwezenlijkt mag worden”, aldus Peter.

Het klinkt als muziek in mijn oren, ik ben verliefd als nooit tevoren. Toen Peter Gadeyne van Huisje van Majutte zondag een kapotte tuinlantaarn van de achtergevel haalde, viel daar tot zijn verbazing een opgerold liefdesgedichtje uit. Flessenpost, maar dan in een lantaarn. “Leuk zo’n ouderwetse liefdesbrief, en het heeft ook wel iets mysterieus, vind ik. Want hoewel het gedicht voor zich spreekt, blijft het me toch een raadsel hoe en waarom het in die lamp terecht is gekomen. Het moet er al een hele tijd hebben gezeten”, toont Peter.

Man… of vrouw?

Wie de romanticus geweest kan zijn, is voor Peter een raadsel. “De naam waarmee het briefje ondertekend werd is onleesbaar, ik weet dus niet eens of het een man of een vrouw is. Wat mij verder ook opviel, is de nogal directe stijl waarin het gedicht werd opgesteld. De amoureuze briefschrijver moet nogal zeker van zijn stuk geweest zijn”, aldus Peter.

Inkaderen

Wat hij ermee van plan is als de schrijver zich niet meldt? “Dan kader ik het in en krijgt het een mooi plekje in de zaak. Zo’n ouderwetse liefdesbrief past perfect in het nostalgische kader van ons vissershuisje. Maar ik hoop dat de wens van deze onbekende poëet ondertussen uitkwam, of anders op deze Valentijn alsnog verwezenlijkt mag worden. Hoe dan ook is het wel heel erg toevallig dat het briefje uitgerekend nu, vlak voor Valentijn, weer opdook. Misschien was het helemaal niet de bedoeling dat het briefje ooit gevonden werd?”