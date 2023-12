Peter Van Nuffel stopt per direct als voorzitter fankoepel Kustboys: “Het is echt helemaal op, fysiek en mentaal”

Te midden van de financiële en sportieve perikelen bij KV Oostende zet Peter Van Nuffel een stap opzij als voorzitter van de vzw Kustboys. Een bewuste keuze. “De ongegronde kritiek die sommige mensen op de supportersfederatie en mij als persoon uitten, was er bij momenten ver over. Hier trek ik de grens”, zucht Van Nuffel, die met lede ogen moet toezien hoe ‘zijn’ club stuurloos voortkabbelt.

De 60-jarige Peter Van Nuffel, gewezen militair, was bezig aan zijn zesde seizoen als voorzitter van de Kustboys. Die vzw bundelt de krachten van de vijf officiële KVO-supportersclubs, helpt onder andere met de inrichting van busverplaatsingen en wist zich de afgelopen jaren uitstekend te profileren als verbindingsstuk tussen de fans en de club. Zo organiseerden ze praatavonden waarop het (extra)sportieve bestuur van KVO in dialoog trad met de fans. Peter Van Nuffel, die het destijds overnam van Patrick Carrewyn, stuurde de Kustboys richting een solide geheel.

Constructief

“Ik heb altijd geprobeerd om constructief met KV Oostende samen te werken om duidelijke communicatie te bekomen richting alle fans. Maar de afgelopen tijd namen de persoonlijke aanvallen op de federatie en mijzelf alsmaar toe. Het gaat niet goed met onze club, en een bepaalde vaste groep mensen kan blijkbaar het verschil niet maken tussen enerzijds het clubbestuur en anderzijds de inzet van de federatie. Wij hebben de voorbije jaren echt veel stappen gezet om dingen aan te kaarten. Altijd met één doel: eerlijke communicatie”, aldus Peter.

“Misschien zien sommigen het als een slecht moment om ontslag te nemen”

“Neem nu afgelopen zomer. Toen bekwamen we, onder meer dankzij de inzet van erevoorzitter René Menu, een onderhoud met aandeelhouders Michael Kalt en Krishen Sud. Zij beloofden ons plechtig dat mede-investeerder Paul Conway uit de board of het bestuur zou worden gezet. De beloftes – er waren er nog – die in dat gesprek werden gemaakt, bleken achteraf leugens te zijn. Want tegenwoordig loopt Paul Conway op KVO rond alsof hij de grote baas is. Sommige supporters geven het federatiebestuur en mij de schuld van die leugens, terwijl we altijd bijzonder respectvol zijn geweest. Zo wachtten we bijvoorbeeld met publieke communicatie naar de fans om bepaalde transferdossiers niet te belemmeren. Er is ook een klein groepje supporters dat vindt dat wij bij het minste op de barricades moeten staan en acties moeten voeren. Maar je mag ons niet vergelijken met de harde kern van Anderlecht, Standard of Charleroi. 95 procent van de achterban bestaat uit rustige mensen. Ik ben er ook van overtuigd dat je met pakweg spandoeken of andere harde acties niet altijd je doel bereikt – dat heeft soms een averechts effect. En als je dan iets onderneemt, zoals een praatavond, komen de mensen die op Facebook het luidst roepen niet eens af.”

Het vat is af

“Ik heb altijd geprobeerd om mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ik doe dit geheel vrijwillig, hé, voor de club van mijn hart. Ik stak er de voorbije jaren énorm veel tijd in om op een normale manier te kunnen spreken met het clubbestuur, en handel naar de juiste waarden en normen. Dat wordt blijkbaar niet door iedereen gesmaakt. De afgelopen weken waren de verwijten van die aard dat mijn gezondheid er begon onder te lijden. Veel stress, slapeloze nachten… Als zelfs de dokters zeggen dat ik iets moet doen om die stress te verlagen, dan weet je het wel. Toen het nieuws bekend raakte over de puntenaftrek, was ik met mijn vrouw en kleinkind op uitstap. Plots word ik overstelpt met telefoontjes, sms’en, WhatsAppjes en mails met vragen om uitleg. Maar hoe moet ik nu weten wat er exact aan de hand is, als zelfs medewerkers van KVO zelf niet op de hoogte zijn? Dus ja, het is op. Zowel fysiek als mentaal. Misschien zien sommigen het als een slecht moment om ontslag te nemen. Ik weet dat ik in eer en geweten gestreden heb om het beste uit de brand te slepen om de samenwerking tussen de federatie en KVO te optimaliseren. Ik ben er ook van overtuigd dat er nog genoeg capabele mensen binnen de federatie aanwezig zijn om deze taak op zich te nemen”, gaat Peter voort.

Ondervoorzitter Wim Vollemaere neemt ad interim het voorzitterschap op zich. Op de volgende algemene vergadering komend voorjaar, wordt een nieuwe voorzitter officieel aangeduid.

Feit is wel dat Peter Van Nuffel net als duizenden andere fans moet toezien hoe KVO naar de ondergang dreigt te zinken.

En nu?

“Niemand heeft een antwoord klaar op wat er nu aan het gebeuren is of wat er moet gebeuren. Zij die zouden moeten communiceren, doen het niet. Op 8 december publiceerde De Tijd plots dat de overname rond was. Maar we zijn intussen drie weken verder en… is er het grote niks. We hebben wel een vermoeden vanwaar die berichten worden gestuurd – mensen die nu niet meer bij de club werken, maar destijds nadrukkelijk op het voorplan stonden. De puntenaftrek is hard, maar realistisch: schuldeisers worden niet betaald, stewards – dat zijn vrijwilligers, hé! – krijgen hun vergoeding niet op tijd. De spelers, medewerkers en alle fans worden nu gestraft omdat enkele investeerders, die allicht nog nooit in Oostende zijn geweest, er een financieel wanbeleid op nahouden. De voorbije maanden zijn er met de voetbalbond en Licentiecommissie duidelijk afspraken gemaakt en deadlines vooropgesteld. Als je die dan niet haalt, dan ken je de gevolgen.”

“De club verkondigt dat hij in beroep gaat tegen de puntenaftrek, maar waarop is dat beroep gebaseerd? Hebben ze wel een poot om op te staan? Als supporter kan je alleen maar gissen, het vonnis van de Licentiecommissie lezen en je conclusie trekken. Hoe is het mogelijk dat Paul Conway, afgelopen zomer nog weggestuurd door de andere investeerders – dat staat zo zwart op wit beschreven in de statuten – nu plots de club vertegenwoordigt op de zitting met de Licentiecommissie?”

De supportersfederatie onderzoekt of ze via juridische weg de betrokken bestuursleden aansprakelijk kan stellen om de achterstallige schulden te vereffenen. Daarbij ook schulden voor de zomertransfers van Daniel Perez en Juanda Fuentes. Voor Peter Van Nuffel is het in deze eindejaarsperiode bijzonder moeilijk om positief te blijven. “Zolang de Duitse interim-ceo Benjamin Ehresmann er zit om uit te zoeken hoe de overname moet gebeuren, is er een sprankeltje hoop. Maar eerlijk: het is niet simpel om positief te blijven. De overname moet snel rond zijn. Ik koester nog een beetje hoop. Voor de fans en voor de medewerkers van KV Oostende. Hun job hangt ervan af.”