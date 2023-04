Peter van ‘Huisje van Majutte’ vindt anonieme liefdespoëet terug: “Hij bleek verliefd op… het huisje”

De mysterieuze dichter van Majutte heeft sinds zaterdag een gezicht: Cedric Kussé (29), uit Zandvliet bij Antwerpen, was er vorige zomer op bezoek toen hij in een opwelling besloot om er zijn favoriete gedichtje te verstoppen op de binnenkoer van het bekende vissershuisje. Het was daar dat uitbater Peter Gadeyne het briefje twee dagen voor Valentijn terugvond, opgerold in een oude tuinlantaarn.

“Ik heb toen meteen een oproep gedaan en aan de vooravond van Valentijn werd deze gretig opgepikt door de media”, vertelt Peter, die al die krantenartikelen bundelde en op de tafels achterliet. “Toen Cedric hier vanmiddag binnenkwam, herkende hij het meteen: ‘ik zie dat je mijn gedichtje gevonden hebt’, zei hij. Ik dacht dat het om te lachen was, maar het gedicht bleek écht van hem te zijn. Cedric was blijkbaar verliefd geworden op ons huisje”, glimlacht Peter.

Het gedicht blijkt voor de auteur een speciale betekenis te hebben. “Ik heb het samen met mijn bompa gemaakt toen ik een jaar of tien was, en ken het sindsdien ook uit mijn hoofd. Ik dacht, je weet maar nooit wanneer het van pas komt”, knipoogt Cedric.

Ereplaatsje naast de bar

De Antwerpenaar was in september een paar dagen in Blankenberge op vakantie toen hij Peters vissershuisje per toeval ontdekte. “Ik vond het supergezellig, en zo’n ouderwetse liefdesbrief leek mij wel passen bij de charmes van het huisje. Het heeft zoiets romantisch hé”, zegt Cedric.

De jonge romanticus kon zelf zijn ogen eerst niet geloven toen hij al die krantenknipsels zag. “Het gedicht was blijkbaar een eigen leven gaan leiden. Daar was ik mij absoluut niet van bewust. Ondertussen kreeg het een ereplaatsje naast de bar en daar mag het voor mijn part voor altijd blijven hangen”, klinkt het trots. Of hoe de liefde tot de verbeelding spreekt. “Veel mensen waren nieuwsgierig naar het verhaal erachter”, aldus Peter. (WK)