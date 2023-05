Peter Van Hecke start met burgerbeweging Respect

Voor de Maldegemse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zal Peter Van Hecke, die momenteel als onafhankelijk raadslid zetelt, naar de kiezer gaan met zijn nieuwe burgerbeweging Respect.

Toen Peter Van Hecke tijdens de lopende bestuursperiode eerst uit het schepencollege en later ook uit de Open VLD-fractie stapte, kondigde hij aan dat dit niet het einde van zijn politiek engagement betekende. “De laatste bestuursperioden is ook in Maldegem de politieke cultuur fors omlaaggegaan. De politici hebben geen respect meer voor elkaar en alle belangrijke beslissing zijn kleurgebonden. Dat is niet de politiek waarvoor ik sta en ik heb ondervonden dat ook veel inwoners van onze gemeente niet achter deze vorm van politiek staan. Daarom wil ik met de burgerbeweging Respect voor een trendbreuk zorgen in onze gemeentepolitiek.”

Niet kleurgebonden

“Met onze nieuwe lijst willen wij naar een gemeentebestuur gaan waar de mensen respect hebben voor elkaar en waar de politici respect hebben voor elkaars overtuiging en voorstellen. Om de gemeente goed te besturen, mogen de beslissingen niet meer afhangen van de kleur van de partijen. Wij willen met alle partijen samenwerken die achter deze principes staan”, besluit Van Hecke. (LV)