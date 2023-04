Peter Priem uit Lichtervelde schenkt oude radio’s een nieuw leven: “Klanten reageren vaak verwonderd als het me lukt”

Platenspelers, oude radio’s en retrotoestellen zijn weer hip. Wisselstukken zijn schaars geworden, net zoals de technici met kennis van zaken. Een uitstervend ras volgens Peter, wiens droom het is om een beurs voor radio-onderdelen in West-Vlaanderen te organiseren.

Peter Priem (61) is elektricien en werkte vele jaren bij Metafox. Sinds het overlijden van zijn vrouw Véronique Van de Velde twee jaar geleden, is hij voltijds huisvader. “Om tijd te hebben voor mijn zoon Senne (29), die nog thuis woont, en mijn dochter Eva (31). Zij woont in Brugge en heeft een zoontje van negen maanden, Eli. Het is ongelofelijk wat een kleinkind met je doet. Ik ben een hele trotse opa.”

Spreekbuis

Al heel lang is Peter gefascineerd door radio’s. “Als kind was ik verwonderd dat er klank uit radio’s kwam”, vertelt hij. “Elke radio heeft zijn verhaal. Radio was de spreekbuis vroeger. Met zijn allen rond de radio met één oor eraan geplakt, luisterend naar het wielrennen, de winnaar die krakend door de radio werd omgeroepen. Pure nostalgie. Radio moet informerend zijn, zoals Radio 1. Mijn favoriete groep aller tijden is The Beatles. Ik heb het voor eerlijke groepen, zoals Nirvana. Gewone bands met gitaar en drum.”

Ontploffingsgevaar

De oudste radio die Peter herstelde was er één uit 1933. “Mensen zijn soms verwonderd als ik hun toestel weer aan de praat krijg. Het zoeken naar onderdelen en het herstellen, daar word ik vrolijk van. Maar mijn hart doet pijn als ik een radio op de vuilhoop zie liggen. Als iemand met een radio komt en zegt dat die nog speelde voor ze hem op zolder zetten, dan is dat een goed teken. Eén goede raad kan ik meegeven: steek een oude radio die jaren stil heeft gestaan nooit in het stopcontact om te horen of die nog speelt. Er is een gevaar op elektrocutie en ontploffing.”

Ruilbeurzen

Peter koestert nog een grote droom. “Ik wil een beurs organiseren, maar ik heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen. In West-Vlaanderen zijn er niet veel clubs voor onderdelen, ze zitten vooral in Limburg en Antwerpen. Ik sta open voor suggesties, wie mij op weg kan helpen, mag me zeker contacteren”, besluit Peter.